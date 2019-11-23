直擊全球最美角落 新研究：是所有生命的殺手

2019-11-23 14:37:53

〔即時新聞／綜合報導〕地球上遍布豐富的生命形式，即便再罕無人跡的極端環境都有生命存在，然而，一份最新研究報告卻發現了一個特殊地區竟宛若「死城」，連細菌也無法存活，科學家說，該處雖然美的令人屏息，卻也是所有生命的殺手。

綜合外媒報導，這份研究報告發表在22日出刊的《自然生態與進化》科學雜誌，科學家走遍全球，在衣索比亞北部達洛爾（Dallol）發現一塊死地，該處的鹽湖中並無任何生命得以棲息，就連最能抵抗極端環境的微生物也無法生存。

研究主要作者、法國國家科學研究中心生物學家賈西亞（Purificacion Lopez Garcia）表示，研究人員反覆進行多次測驗，採用高科技措施確保不污染樣品，同時經由嚴格的檢測機制，確認該處不存在任何已知的生命形式。

達洛爾的鹽湖位於火山口，龐大的地熱導致該處即使在寒冬中也有高於攝氏45度的水溫，此外，鹽湖水溶液鹽分含量超高，加上極端酸性、溶入有毒氣體等特性，使其具有所謂的化學屏障，成為已知生命的殺手。

科學家指出，分析這種極端環境中的生命證據，有助尋找太空中可能存在生命行星的任務，過往曾有學說認為，只要環境中存在液態水，就能支持不特定形式的生命存活，但找到如達洛爾這類反例，對於深入研究將構成重大意義。

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