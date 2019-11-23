為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南非獅子盜獵再起 砍去腳掌用於巫術

南非過去一個月內，已發生3起盜獵者屠殺獅子的事件。（路透社）

南非過去一個月內，已發生3起盜獵者屠殺獅子的事件。（路透社）

2019-11-23 15:43:00

〔即時新聞／綜合報導〕南非盜獵事件頻傳，過去一個月內，已發生3起盜獵者屠殺獅子的情況。盜獵者砍去獅子的頭和腳掌，消失的獅子部位，被認為是投入當地傳統醫術「Muti」的藥材市場。

綜合外媒報導，日前南非又發生一起獅子遭獵殺的事件，當地Sunward牧場內，共5隻獅子遭毒殺並砍去腳掌和部分頭部區域，牧場老闆帕森斯（Menno Parsons）表示，自己發現牧場內一頭獅子和四隻母獅死亡，並聲稱獅子在被砍之前被餵了毒雞肉。

帕森斯表示，一幫盜獵者將毒雞扔到兩個帶電的籬笆上，等待獅子吃掉它們，並讓獅子忍受長達30分鐘的痛苦直到死亡。盜獵者破壞圍籬，進入牧場內切除獅子的腳掌和面部下顎。

據報導，當地傳統巫醫或治療師會使用動物的身體部位為客戶製作藥品，這些身體部位也有可能被運送到遠東地區，並大量出售給經銷商。一名來自林波波省（Limpopo）的傳統治療師表示，獅子被竊的部位經常用於「Muti」的巫術藥水，可以保護一個人免受疾病侵害或治愈疾病。

帕森斯指出，遭到襲擊的獅子牧場間似乎存在聯繫，並呼籲警方加緊調查，以逮捕應對襲擊負責的幫派。南非警察局專員萊德瓦巴（Neke Ledwaba）則表示，自10月以來的3次襲擊之後，警方已經提出了一個由反盜獵專員組成的調查小組，將進行更進一步的調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
緬甸小象成功獲救 凸顯盜獵危機仍在
2019-10-02 21:28

緬甸小象成功獲救 凸顯盜獵危機仍在
加拿大夫婦參加「獎杯狩獵」 在獅子屍體旁接吻合照惹議
2019-07-16 21:37

加拿大夫婦參加「獎杯狩獵」 在獅子屍體旁接吻合照惹議
趁勝追擊 明年「平均2天開1店」

趁勝追擊 明年「平均2天開1店」
把獅子當貓？男伸手呼喚母獅「寶貝過來」慘遭咬傷
2019-04-13 18:44

把獅子當貓？男伸手呼喚母獅「寶貝過來」慘遭咬傷
慘！ 盜獵者遭大象踩死 遺體被獅群吃了只剩頭蓋骨
2019-04-07 21:27

慘！ 盜獵者遭大象踩死 遺體被獅群吃了只剩頭蓋骨

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播