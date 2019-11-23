南非獅子盜獵再起 砍去腳掌用於巫術

南非過去一個月內，已發生3起盜獵者屠殺獅子的事件。（路透社）

2019-11-23 15:43:00

〔即時新聞／綜合報導〕南非盜獵事件頻傳，過去一個月內，已發生3起盜獵者屠殺獅子的情況。盜獵者砍去獅子的頭和腳掌，消失的獅子部位，被認為是投入當地傳統醫術「Muti」的藥材市場。

綜合外媒報導，日前南非又發生一起獅子遭獵殺的事件，當地Sunward牧場內，共5隻獅子遭毒殺並砍去腳掌和部分頭部區域，牧場老闆帕森斯（Menno Parsons）表示，自己發現牧場內一頭獅子和四隻母獅死亡，並聲稱獅子在被砍之前被餵了毒雞肉。

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帕森斯表示，一幫盜獵者將毒雞扔到兩個帶電的籬笆上，等待獅子吃掉它們，並讓獅子忍受長達30分鐘的痛苦直到死亡。盜獵者破壞圍籬，進入牧場內切除獅子的腳掌和面部下顎。

據報導，當地傳統巫醫或治療師會使用動物的身體部位為客戶製作藥品，這些身體部位也有可能被運送到遠東地區，並大量出售給經銷商。一名來自林波波省（Limpopo）的傳統治療師表示，獅子被竊的部位經常用於「Muti」的巫術藥水，可以保護一個人免受疾病侵害或治愈疾病。

帕森斯指出，遭到襲擊的獅子牧場間似乎存在聯繫，並呼籲警方加緊調查，以逮捕應對襲擊負責的幫派。南非警察局專員萊德瓦巴（Neke Ledwaba）則表示，自10月以來的3次襲擊之後，警方已經提出了一個由反盜獵專員組成的調查小組，將進行更進一步的調查。

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