中國撒65億收買媒體 外媒爆：共諜指稱在台設立多處情報站

澳洲多家主流媒體23日報導一則爆炸性消息，一名中國間諜王立強向澳洲投誠，透露北京對台灣大選進行滲透，為使台灣失去主權，讓中共取代中華民國。（圖擷取自《雪梨晨鋒報》）

2019-11-23 14:41:28

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲多家主流媒體23日報導一則爆炸性消息，一名中國間諜王立強向澳洲投誠，透露北京對台灣大選進行滲透，為使台灣失去主權，讓中共取代中華民國。王立強也說，他們建立20多個帳號攻擊民進黨，光是媒體公司就花費15億人民幣（約新台幣65億元），甚至在台北某處知名大樓內的XX酒樓還成為他們的情報站。

王立強日前接受《時代報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）和節目《60分鐘》（60 Minutes） 等澳洲主流媒體訪問，揭露中國滲透台灣和香港的方式，後來王立強又接受《看中國》的專訪。

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王立強在《看中國》 的訪問中表示，他在2019年5月28日接收到新任務，利用偽造的南韓護照到台灣進行間諜工作，對台灣民主與人權進行破壞，幫助中共操縱2020年台灣總統選舉，為台灣失去獨立主權，由中共統治並取代中華民國作準備，這意味著台灣即將永久的失去民主。

王立強透露，2018年台灣九合一地方選舉是由他直接參與操作的，他們在三地建立20多萬個網路帳號攻擊民進黨，還成立許多粉絲團進行網路霸凌，建立完整的海陸空「三軍」全面攻擊台灣選舉。王立強說，「空軍」是資助台灣網路公司與媒體，光是媒體公司就花了他們15億人民幣；「陸軍」是通過金錢，組織中國學生、香港學生、觀光團等對台灣的學校、宮廟等進行統戰，讓他們給中共傾向候選人的站台；「海軍」是直接給候選人捐款，像是透過海外捐款給韓國瑜。

另外，中國間諜也專門為台灣大選建立多個情報站。王立強說，像是在台北某知名大樓裡的「XX酒樓」設立情報站，他們已經在台灣有50幾個網路公司與直播頻道，全面滲透各個媒體領域，大批主要負責人已經接受資助答應給他們工作，僅與他直接連線的人就高達30人，比如XX時報的總負責人，XX大學校長，XX文化中心總經理，還有許多政客與黑社會領袖，他們支付給每個人每年200萬至500萬人民幣，替他們的間諜活動進行各方面的幫助。

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