為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國撒65億收買媒體 外媒爆：共諜指稱在台設立多處情報站

澳洲多家主流媒體23日報導一則爆炸性消息，一名中國間諜王立強向澳洲投誠，透露北京對台灣大選進行滲透，為使台灣失去主權，讓中共取代中華民國。（圖擷取自《雪梨晨鋒報》）

澳洲多家主流媒體23日報導一則爆炸性消息，一名中國間諜王立強向澳洲投誠，透露北京對台灣大選進行滲透，為使台灣失去主權，讓中共取代中華民國。（圖擷取自《雪梨晨鋒報》）

2019-11-23 14:41:28

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲多家主流媒體23日報導一則爆炸性消息，一名中國間諜王立強向澳洲投誠，透露北京對台灣大選進行滲透，為使台灣失去主權，讓中共取代中華民國。王立強也說，他們建立20多個帳號攻擊民進黨，光是媒體公司就花費15億人民幣（約新台幣65億元），甚至在台北某處知名大樓內的XX酒樓還成為他們的情報站。

王立強日前接受《時代報》（The Age）《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）和節目《60分鐘》（60 Minutes） 等澳洲主流媒體訪問，揭露中國滲透台灣和香港的方式，後來王立強又接受《看中國》的專訪。

王立強在《看中國》 的訪問中表示，他在2019年5月28日接收到新任務，利用偽造的南韓護照到台灣進行間諜工作，對台灣民主與人權進行破壞，幫助中共操縱2020年台灣總統選舉，為台灣失去獨立主權，由中共統治並取代中華民國作準備，這意味著台灣即將永久的失去民主。

王立強透露，2018年台灣九合一地方選舉是由他直接參與操作的，他們在三地建立20多萬個網路帳號攻擊民進黨，還成立許多粉絲團進行網路霸凌，建立完整的海陸空「三軍」全面攻擊台灣選舉。王立強說，「空軍」是資助台灣網路公司與媒體，光是媒體公司就花了他們15億人民幣；「陸軍」是通過金錢，組織中國學生、香港學生、觀光團等對台灣的學校、宮廟等進行統戰，讓他們給中共傾向候選人的站台；「海軍」是直接給候選人捐款，像是透過海外捐款給韓國瑜。

另外，中國間諜也專門為台灣大選建立多個情報站。王立強說，像是在台北某知名大樓裡的「XX酒樓」設立情報站，他們已經在台灣有50幾個網路公司與直播頻道，全面滲透各個媒體領域，大批主要負責人已經接受資助答應給他們工作，僅與他直接連線的人就高達30人，比如XX時報的總負責人，XX大學校長，XX文化中心總經理，還有許多政客與黑社會領袖，他們支付給每個人每年200萬至500萬人民幣，替他們的間諜活動進行各方面的幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澳媒爆中國介入選舉拉下小英 民進黨：莫讓中國得逞
2019-11-23 12:45

澳媒爆中國介入選舉拉下小英 民進黨：莫讓中國得逞
傳中諜干擾選舉扶韓 韓競辦：以意識形態解讀的訊息不會有人上當
2019-11-23 10:52

傳中諜干擾選舉扶韓 韓競辦：以意識形態解讀的訊息不會有人上當
趁勝追擊 明年「平均2天開1店」

趁勝追擊 明年「平均2天開1店」
中國間諜爆料：北京策劃推翻蔡英文 幫助韓國瑜勝選
2019-11-23 09:16

中國間諜爆料：北京策劃推翻蔡英文 幫助韓國瑜勝選
中國介入台灣選舉！華府智庫：台商被要求捐款給特定黨派
2019-10-23 15:03

中國介入台灣選舉！華府智庫：台商被要求捐款給特定黨派

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播