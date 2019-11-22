為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

綠到崩潰！爽娶辣妻甜蜜4年 竟發現她偷嫁「第二個老公」

泰國17日傳出一起離奇的重婚事件，有名現居曼谷（Bangkok）的男子與外貌姣好的妻子結婚4年，婚姻生活幸福美滿，也常在臉書「曬恩愛；但他近日卻意外得知，妻子竟隱瞞已婚身分，與另名「眼鏡男」結婚，不知該如何是好的他，最後選擇讓弟弟用自己的臉書帳號上網求助網友們「到底該怎麼辦？」。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

泰國17日傳出一起離奇的重婚事件，有名現居曼谷（Bangkok）的男子與外貌姣好的妻子結婚4年，婚姻生活幸福美滿，也常在臉書「曬恩愛；但他近日卻意外得知，妻子竟隱瞞已婚身分，與另名「眼鏡男」結婚，不知該如何是好的他，最後選擇讓弟弟用自己的臉書帳號上網求助網友們「到底該怎麼辦？」。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

2019-11-23 00:16:13

〔即時新聞／綜合報導〕泰國17日傳出一起離奇的重婚事件，曼谷有個男子與外貌姣好的妻子結婚4年，婚姻生活幸福美滿，也常在臉書「曬恩愛，但他近日卻意外得知，妻子隱瞞已婚身分，與另名「眼鏡男」結婚！不知該如何是好的他，最後選擇讓弟弟用自己的臉書帳號上網求助網友們：「到底該怎麼辦？」

網友สมภพ บุญช่วย的弟弟17日替哥哥在臉書發文說，哥哥與大嫂已結婚4年，婚後幾乎形影不離，不僅婚姻生活幸福美滿，更時常出遊、在臉書放甜蜜合照，哥哥卻無意間發現「妻子竟和別人結婚」，他不但完全無法接受，更不知道該如何是好，最終決定請求弟弟上網發文求助、徵求網友們的的意見。

สมภพ บุญช่วย弟弟的發文也附上哥哥與妻子的結婚照、結婚紀念日照、甜蜜出遊照以及大嫂與陌生「眼鏡男」的結婚照；與「眼鏡男」的結婚照中，除了「眼鏡男」與大嫂跪在男方母親前的照片，也有男方母親在2人婚紗照前拍下的照片。

令人無法理解的是，網友สมภพ บุญช่วย妻子本人臉書除了大頭照是夫妻合照，貼文裡也都是2人的合照，看起來非常幸福恩愛，看不出任何異常；根據當地媒體報導，這名女子刻意隱瞞已婚身分，先後與2男結婚，但2名「丈夫」並不知道彼此的存在，直到被雙方共同好友發現，真相才曝光。

สมภพ บุญช่วย的親朋好友與網友們看完他的故事後，紛紛在貼文下方留言為他打氣、加油，除了支持他「重新開始」、「展開新生活」，也有網友建議他「不要在這種人身上浪費時間，她會得到報應」，甚至也有網友認為「她的報應已經來了，因為她一次失去2個好人」，勸他務必向前看、繼續前進。

สมภพ บุญช่วย弟弟的發文也附上哥哥與妻子的結婚照、結婚紀念日照、甜蜜出遊照以及大嫂與陌生「眼鏡男」的結婚照。สมภพ บุญช่วย與妻子的結婚照。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

สมภพ บุญช่วย弟弟的發文也附上哥哥與妻子的結婚照、結婚紀念日照、甜蜜出遊照以及大嫂與陌生「眼鏡男」的結婚照。สมภพ บุญช่วย與妻子的結婚照。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

與「眼鏡男」的結婚照中，除了「眼鏡男」與大嫂跪在男方母親前的照片，也有男方母親在2人婚紗照前拍下的照片。สมภพ บุญช่วย妻子與「眼鏡男」的結婚照。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

與「眼鏡男」的結婚照中，除了「眼鏡男」與大嫂跪在男方母親前的照片，也有男方母親在2人婚紗照前拍下的照片。สมภพ บุญช่วย妻子與「眼鏡男」的結婚照。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
母親大人一眼認出渣女 網笑：薑還是老的辣
2019-11-11 23:26

母親大人一眼認出渣女 網笑：薑還是老的辣
這間戶所送新人「叉匙」 背後有這種涵義
2019-11-09 17:04

這間戶所送新人「叉匙」 背後有這種涵義
古早味紅茶 竟做到24小時不打烊

古早味紅茶 竟做到24小時不打烊
過火爐踩瓦片 伴娘把裙撩太高...險害新娘洩春光
2019-11-06 23:02

過火爐踩瓦片 伴娘把裙撩太高...險害新娘洩春光
新娘臉都綠了！開門撞見新郎在性侵伴娘...
2019-10-06 15:26

新娘臉都綠了！開門撞見新郎在性侵伴娘...
坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅

坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅
泰國男童6歲就脫魯 迎娶龍鳳胎妹妹躲厄運
2018-12-26 22:26

泰國男童6歲就脫魯 迎娶龍鳳胎妹妹躲厄運

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播