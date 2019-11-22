綠到崩潰！爽娶辣妻甜蜜4年 竟發現她偷嫁「第二個老公」

泰國17日傳出一起離奇的重婚事件，有名現居曼谷（Bangkok）的男子與外貌姣好的妻子結婚4年，婚姻生活幸福美滿，也常在臉書「曬恩愛；但他近日卻意外得知，妻子竟隱瞞已婚身分，與另名「眼鏡男」結婚，不知該如何是好的他，最後選擇讓弟弟用自己的臉書帳號上網求助網友們「到底該怎麼辦？」。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

2019-11-23 00:16:13

〔即時新聞／綜合報導〕泰國17日傳出一起離奇的重婚事件，曼谷有個男子與外貌姣好的妻子結婚4年，婚姻生活幸福美滿，也常在臉書「曬恩愛，但他近日卻意外得知，妻子隱瞞已婚身分，與另名「眼鏡男」結婚！不知該如何是好的他，最後選擇讓弟弟用自己的臉書帳號上網求助網友們：「到底該怎麼辦？」

網友สมภพ บุญช่วย的弟弟17日替哥哥在臉書發文說，哥哥與大嫂已結婚4年，婚後幾乎形影不離，不僅婚姻生活幸福美滿，更時常出遊、在臉書放甜蜜合照，哥哥卻無意間發現「妻子竟和別人結婚」，他不但完全無法接受，更不知道該如何是好，最終決定請求弟弟上網發文求助、徵求網友們的的意見。

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สมภพ บุญช่วย弟弟的發文也附上哥哥與妻子的結婚照、結婚紀念日照、甜蜜出遊照以及大嫂與陌生「眼鏡男」的結婚照；與「眼鏡男」的結婚照中，除了「眼鏡男」與大嫂跪在男方母親前的照片，也有男方母親在2人婚紗照前拍下的照片。

令人無法理解的是，網友สมภพ บุญช่วย妻子本人臉書除了大頭照是夫妻合照，貼文裡也都是2人的合照，看起來非常幸福恩愛，看不出任何異常；根據當地媒體報導，這名女子刻意隱瞞已婚身分，先後與2男結婚，但2名「丈夫」並不知道彼此的存在，直到被雙方共同好友發現，真相才曝光。

สมภพ บุญช่วย的親朋好友與網友們看完他的故事後，紛紛在貼文下方留言為他打氣、加油，除了支持他「重新開始」、「展開新生活」，也有網友建議他「不要在這種人身上浪費時間，她會得到報應」，甚至也有網友認為「她的報應已經來了，因為她一次失去2個好人」，勸他務必向前看、繼續前進。

สมภพ บุญช่วย弟弟的發文也附上哥哥與妻子的結婚照、結婚紀念日照、甜蜜出遊照以及大嫂與陌生「眼鏡男」的結婚照。สมภพ บุญช่วย與妻子的結婚照。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

與「眼鏡男」的結婚照中，除了「眼鏡男」與大嫂跪在男方母親前的照片，也有男方母親在2人婚紗照前拍下的照片。สมภพ บุญช่วย妻子與「眼鏡男」的結婚照。（圖擷取自臉書สมภพ บุญช่วย）

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