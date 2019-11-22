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五毛發文挺港警暴力 全家2天後遭中國黑警毒打

台灣網友認為，中國網友沒受到相等待遇之前，不會拿出同理心看待香港反送中抗爭。（路透檔案照）

台灣網友認為，中國網友沒受到相等待遇之前，不會拿出同理心看待香港反送中抗爭。（路透檔案照）

2019-11-23 00:39:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續不斷，有中國網友透過微博發聲，力挺香港警方的暴力行為，不料事隔兩天家裡遇上中國黑警施暴，將事件PO網，痛罵「還有王法嗎？」目前帳號已被微博封鎖。

中國網友聲援港警暴力，隔2天母親被中國黑警毒打。（圖取自臉書社團爆料公安）

中國網友聲援港警暴力，隔2天母親被中國黑警毒打。（圖取自臉書社團爆料公安）

從臉書社團「爆料公安」備份的截圖能見到，微博用戶「歲月靜好平安是福」11月19日發文嗆香港反送中：「祖國大陸給香港的待遇和扶植不夠好嗎？」、「要啥民主？要啥選票？要啥人權？這些東西能當飯吃？」、「缺少社會主義的毒打，打一頓就老實了」。

該則貼文在微博的轉發版本已成為無效連結。（圖取自Google）

該則貼文在微博的轉發版本已成為無效連結。（圖取自Google）

未料該用戶在11月21日發文指出，「我們一家人駕車路過二廣高速路段口時，被黑交警圍住，說讓我們交罰款，張口就要2000（人民幣，新台幣約8672元）」、「我們不答應，他們就用對講機叫來十幾的人，對我們進行圍毆暴打」、「我母親被黑警察打成重傷」、「他們領導還說這屬於合理執法範圍」，痛批「還有王法嗎？還有天理嗎？」，並向社會求援。

這2篇貼文均有數萬案讚數，在微博引發討論，目前已被官方封鎖帳號，其餘在微博轉貼存證截圖的文章也一律被刪除。對此，台灣網友指出，「這種他們只會視而不見，因為還沒輪到自己，等輪到他們的時候，大概就跟現在的當事人一樣，上網討拍，成為台灣人的笑料一環」、「好想去留言」。

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