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永遠都不會長大！這隻德國牧羊犬始終處於幼犬階段

美國鳳凰城的德國牧羊犬「遊俠（Ranger）」，不論過了多久都是小狗狗模樣，原來牠得了罕見疾病，才會無法脫離幼犬階段。（圖擷自「ranger_thegshepherd」IG）

美國鳳凰城的德國牧羊犬「遊俠（Ranger）」，不論過了多久都是小狗狗模樣，原來牠得了罕見疾病，才會無法脫離幼犬階段。（圖擷自「ranger_thegshepherd」IG）

2019-11-22 10:46:56

〔即時新聞／綜合報導〕超罕見！美國亞利桑那州鳳凰城德國牧羊犬「遊俠（Ranger）」，不論過了多久都不會長大，一直都是小狗狗模樣，原來牠得了罕見疾病，才會無法脫離幼犬階段。

《福斯新聞》報導，飼主梅奧（Shelby Mayo）透露，遊俠剛來到她們家的時候，就比其他同窩的兄弟姊妹還要小，原本以為是球蟲病感染的原因，沒想到接受治療後又在頸部感染了另一種寄生蟲─蘭氏賈第鞭毛蟲。

梅奧表示，在這段治療期間裡，遊俠的體型一直沒改變，獸醫開始懷疑牠罹患了基因突變所造成的「垂體性侏儒症」（又稱生長激素缺乏症），但因為這種病症實在太罕見了，因此當時並未確診。

過了幾個月，遊俠接受了絕育手術，但隨後便出現了更多垂體性侏儒症的症狀，包括體重減輕、掉毛、皮膚乾燥等等。獸醫這時開始為遊俠檢查甲狀腺，因為罹患垂體性侏儒症的狗狗甲狀腺功能通常很差，結果遊俠的相關數值果然很低，幸好透過藥物就可以改善。

儘管遊俠因為垂體性侏儒症更容易出現健康問題，而且壽命可能會比較短，但牠目前健康又快樂地活著，和家裡另外兩隻狗狗每天都在玩耍，在IG上甚至還有將近7萬名粉絲。

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