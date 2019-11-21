香港歌手唱《煲底之約》為示威者打氣 周庭化身MV女主角

《煲底之約》MV最後，飾演女主角的周庭和前線抗爭者見面，並協助對方脫下面罩。（圖擷取自YouTube）

2019-11-21 20:58:13

〔即時新聞／綜合報導〕曾多次現身反送中示威活動的香港歌手阮民安，20日推出新歌《煲底之約》（煲底，指立法會示威區），找來民主黨立法會議員鄺俊宇填詞，並由香港眾志副秘書長周庭擔任MV女主角，引發討論。

鄺俊宇今（21日）在臉書指出，此刻只想將這首歌，送給所有抗爭、前線、被自殺、被濫捕濫暴、被性侵的手足，以及前線記者、急救員、守護孩子、銀髮族、義務律師團隊和社工等等，每一位在運動上出過力，而每一晚又徹夜難眠的手足，為大家打氣。

請繼續往下閱讀...

歌詞中，未詳述近日示威的衝突場景，反而是唱出期盼香港再現光明後，示威者能約在煲底，拿下面罩相認的展望；MV劇情，周庭飾演因政見被父親趕出家門的學生，最後在公園和戴著防毒面具、由網路作家藍橘子飾演的前線抗爭者相見，而MV的尾聲寫著：「攝於災禍之日，完於，傷痛之時。」

《煲底之約》MV推出後，引發許多網友熱烈支持，「到時見」、「煲底相見，約定了」、「所有手足加油！民安加油」、「耳一路聽， 心一路酸，香港人，反抗」，而阮民安也在臉書留言區表示，未來歌曲將會登陸各大音樂平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法