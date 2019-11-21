最後7名急救員從理大撤離 他透露校內示威者慘況

2019-11-21 08:27:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學遭港警圍攻多日，目前校內仍有示威者留守，然而校內最後7名義務急救員昨晚已從理大撤離，等同於校內已沒有醫療人員為示威者治療。一名過去曾在中大救援、剛從理大撤離的趙姓牙醫透露內部慘況：「有人已經發燒，又不肯處理，加上環境太惡劣，我怕過了一週會爆發瘟疫。」

根據《香港01》報導，趙姓牙醫待過中大及理大現場，兩者相比，他認為理大的衛生環境以及留守者的心理狀態，都比中大差，他坦言：「中大環境專業得多，人人很有希望；理大環境愈來愈差，餐廳、廁所很恐怖，有傷口就會很慘，更重要是他們已經很絕望。」

留守在理大校園4天，趙姓牙醫細數在理大校園內協助過的案例，其中有一人在週一晚間想垂降逃走，卻從離地6公尺高處墜落，導致左有嚴重骨折、右手傷口很深，當時他和其他急救員趕往救治，被警察阻撓和一頓叫罵之後才獲准救援，最後將這名示威者送上救護車。

在理大救援其間，趙姓牙醫也有受傷，褲子也變得破破爛爛，但他不以為意，強調在理大真的是要救人為先，身邊有許多「急症」病患，很多事也要做出應變。面對目前校內的示威者，趙姓牙醫坦言：「他們很絕望、軟弱，有點撐不住。我唯有寄語『堅強點』。」他也留下資料，希望留守的示威者在有需要時找他，必要時會再嘗試進入理大協助。

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