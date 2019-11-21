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美通過香港人權法案 中國學者反彈：貿易談判恐再受阻

美國參議院通過《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元稱，此舉可能讓剛好轉的中美貿易談判再度受阻，並稱背後有反華、反共勢力在美國國會強力操作。（路透）

美國參議院通過《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元稱，此舉可能讓剛好轉的中美貿易談判再度受阻，並稱背後有反華、反共勢力在美國國會強力操作。（路透）

2019-11-21 07:52:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院通過《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，中國人民大學國際關係學者時殷弘對此稱，美方目的可能是顛覆性的，是要讓中國核心領導人陷於非常不利的境地。上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元則稱，可能會讓剛好轉的中美貿易談判再度受阻，並稱美國干涉香港問題，實際上是反華、反共勢力在美國國會強力操作。

針對香港局勢不斷升溫，參議院昨日以「一致同意」迅速通過參院版「香港人權與民主法案」，眾議院稍早也決定採用參院版法案，並以壓倒性票數通過。目前法案只等總統川普簽署。

針對美方此舉，中國昨天就大表不滿。據《ETtoday》報導，中國學者時殷弘聲稱，美國不管是共和黨或民主黨，現在都有意對中國施壓，包含國際戰略、貿易、外交、意識形態等方面，時殷弘並指美方目的可能是顛覆性的，是要讓中國核心領導人陷於非常不利的境地，不過中國也不會允許任何勢力，影響或干涉其主權地位。

時殷弘也提到，雖然過去中國對美方的反制手段通常小於美方對中的傷害程度，但此時美方打出「香港牌」，對中方造成的壓力遠超過「台灣牌」，可能引發負面影響，像是法案通過後可能可能動搖香港金融穩定、嚴重損害中方主權等，對目前剛好轉的中美貿易談判，也可能引發中國更強烈的反彈

上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元則指出，中美發生貿易戰以來，在貿易、區域戰略、制度等領域都形成對峙，此時通過香港人權法案，將讓下月原本有望簽署的中美貿易談判再度受阻，對整體的中美關係也將造成負面影響。

盛九元也聲稱，美國干涉香港問題，實際上是反華、反共勢力在國會強力操作，以此對中國發展形成壓制，他認為中方應透過「擴大朋友圈」來增加話語權，像是加快推進RCEP等區域性協定的簽署，或是與更多國家完成雙邊貿易協議的談判。

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