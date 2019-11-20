為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

史上首款「男性注射式避孕藥」 號稱無副作用、藥效13年

印度目前研發出「史上第一款」沒有副作用、安全的「男性避孕藥」，只要注入輸精管，就能有效阻止精子離開睾丸，更驚人的是，藥效竟可維持13年！示意圖，與當事新聞無關。（路透）

印度目前研發出「史上第一款」沒有副作用、安全的「男性避孕藥」，只要注入輸精管，就能有效阻止精子離開睾丸，更驚人的是，藥效竟可維持13年！示意圖，與當事新聞無關。（路透）

2019-11-20 23:59:25

〔即時新聞／綜合報導〕普遍而言，多數男性都以「保險套」做為主要避孕方式，而印度目前研發出「史上第一款」沒有副作用、安全的「男性避孕藥」，只要注入輸精管，就能有效阻止精子離開睾丸，更驚人的是，藥效竟可維持13年！

《印度時報》 報導，「印度醫學研究委員會」（ICMR）在政府資助下，近期已順利完成「男性注射式避孕藥」的臨床試驗；這款避孕藥是由「苯乙烯馬來酸酐」聚合物所製成，具有可逆性精子抑製作用（RISUG），注入輸精管後，能有效阻止精子離開睾丸，而且藥效能持續13年。

這款避孕藥最先由印度理工學院的古哈教授（SK Guha）自1970年代開始研發，1984年由「印度醫學研究委員會」持續進行研究，計畫打造成能大量生產、廣泛使用的產品，經過無數的臨床試驗後，目前「一切已經準備就緒」，正在等待政府的批准。

「印度醫學研究委員會」中的資深研究人員夏爾馬博士（RS Sharma）指出，這款產避孕藥在最終階段臨床試驗中，303名受試者的成功率不僅達到97.3％，且沒有副作用，是第一款如此安全的男性避孕藥。

印度藥品總局局長蘇曼立（VG Somani）表示，這款「男性注射式避孕藥」預計尚須等待6至7個月，經相關監管部門批准後，才能開始量產。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
9.2％高中職生曾「趴趴趴」國健署調查：22.6％沒避孕
2019-09-26 11:39

9.2％高中職生曾「趴趴趴」國健署調查：22.6％沒避孕
七夕情人節想啪啪啪？ 婦產科醫師：節日後總是驗孕潮
2019-08-07 19:50

七夕情人節想啪啪啪？ 婦產科醫師：節日後總是驗孕潮
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
好害羞！七夕情人節「前置作業」 國健署提醒5點
2019-07-16 17:33

好害羞！七夕情人節「前置作業」 國健署提醒5點
除了避孕藥…避孕方法百百款 各有優缺點
2019-06-11 16:58

除了避孕藥…避孕方法百百款 各有優缺點
遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫

遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫
不用再怕忘吃藥「鬧出人命」 美國研發出「避孕耳環」
2019-03-29 23:32

不用再怕忘吃藥「鬧出人命」 美國研發出「避孕耳環」

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播