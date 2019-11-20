史上首款「男性注射式避孕藥」 號稱無副作用、藥效13年

印度目前研發出「史上第一款」沒有副作用、安全的「男性避孕藥」，只要注入輸精管，就能有效阻止精子離開睾丸，更驚人的是，藥效竟可維持13年！示意圖，與當事新聞無關。（路透）

2019-11-20 23:59:25

〔即時新聞／綜合報導〕普遍而言，多數男性都以「保險套」做為主要避孕方式，而印度目前研發出「史上第一款」沒有副作用、安全的「男性避孕藥」，只要注入輸精管，就能有效阻止精子離開睾丸，更驚人的是，藥效竟可維持13年！

據《印度時報》 報導，「印度醫學研究委員會」（ICMR）在政府資助下，近期已順利完成「男性注射式避孕藥」的臨床試驗；這款避孕藥是由「苯乙烯馬來酸酐」聚合物所製成，具有可逆性精子抑製作用（RISUG），注入輸精管後，能有效阻止精子離開睾丸，而且藥效能持續13年。

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這款避孕藥最先由印度理工學院的古哈教授（SK Guha）自1970年代開始研發，1984年由「印度醫學研究委員會」持續進行研究，計畫打造成能大量生產、廣泛使用的產品，經過無數的臨床試驗後，目前「一切已經準備就緒」，正在等待政府的批准。

「印度醫學研究委員會」中的資深研究人員夏爾馬博士（RS Sharma）指出，這款產避孕藥在最終階段臨床試驗中，303名受試者的成功率不僅達到97.3％，且沒有副作用，是第一款如此安全的男性避孕藥。

印度藥品總局局長蘇曼立（VG Somani）表示，這款「男性注射式避孕藥」預計尚須等待6至7個月，經相關監管部門批准後，才能開始量產。

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