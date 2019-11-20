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香港人反抗》將軍澳17歲少女半裸墜樓死 警稱「無可疑」

17歲少女墜樓死亡，遺體被發現時上身全裸、下身褲頭鬆脫、鞋子消失無蹤。（擷取自粉專「傑出男公關」）

17歲少女墜樓死亡，遺體被發現時上身全裸、下身褲頭鬆脫、鞋子消失無蹤。（擷取自粉專「傑出男公關」）

2019-11-20 19:52:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭以來，不斷傳出市民失蹤、死亡的消息，且疑點重重。日前又有一名17歲少女被發現墜樓死亡，當下警方立刻宣稱案件「無可疑」，不過民主派議員候選人李嘉睿公布街坊提供的照片，只見該少女遺體被發現時上身全裸、下身褲頭鬆脫、鞋子消失無蹤。李嘉睿認為，警方涉嫌破壞證物。

綜合媒體報導，此墜樓案發生於11月17日將軍澳尚德邨尚禮樓，一名黃姓17歲少女從高樓墜下倒臥在平台上，住戶聽見巨響立刻出門查看，發現有人墜樓後立刻報警。救護人員到場後，發現黃女已經死亡。警方說，在現場並未發現遺書，此案「無可疑」，將驗屍後釐清死者死因。而就在該地點附近，22歲香港科技大學學生周梓樂11月4日就從附近停車場的3樓跌下2樓重傷，11月8日不治死亡。

對於少女墜樓案，民主派議員候選人李嘉睿今日在臉書表示要「公開徵集有關目擊及證據」。李嘉睿表示，經過他與尚德邨總幹事葉嘉榮連日調查，得到鄰居提供的照片。照片中可見，墜樓女子上身全裸未著衣、下身褲頭鬆脫且未穿鞋。

李嘉睿指出，調查中也有街坊告訴他們，「事發後不久，在尚禮樓對出馬路見到警員對一隻新淨的波鞋（球鞋）拍照取證，然後沒戴手套把波鞋掉（丟）在附近垃圾站門外泊駐的警車車底而不是作為證物帶走，然後警車就駛離現場。」李嘉睿認為，事主與鞋同時從天台而下，在馬路出現並不正常，而且真相未明下警方已作出涉嫌破壞證物的行為。

相關新聞被轉載至香港臉書粉專「傑出男公關」 後，港網友紛紛痛罵「一定要查清楚」、「令人髪指，喪盡天良的暴行」、「哪個女生會不穿衣服跳樓？至少要查有沒有受過性侵」、「無可疑？無可疑？」、「手足，冤有頭債有主，記得有仇報仇」、「褲子看起來根本不是那位小女孩的Size」。

一名黃姓17歲少女從高樓墜下倒臥在平台上，住戶聽見巨響立刻出門查看，發現有人墜樓後立刻報警。救護人員到場後，發現黃女已經死亡。警方說，在現場並未發現遺書，此案「無可疑」。（擷取自粉專「傑出男公關」）

一名黃姓17歲少女從高樓墜下倒臥在平台上，住戶聽見巨響立刻出門查看，發現有人墜樓後立刻報警。救護人員到場後，發現黃女已經死亡。警方說，在現場並未發現遺書，此案「無可疑」。（擷取自粉專「傑出男公關」）

對於少女墜樓案，民主派議員候選人李嘉睿今日在臉書表示要「公開徵集有關目擊及證據」。（擷取自李嘉睿臉書）

對於少女墜樓案，民主派議員候選人李嘉睿今日在臉書表示要「公開徵集有關目擊及證據」。（擷取自李嘉睿臉書）

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