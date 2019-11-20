撐港店家貼「吃窮我」公告 蔡依橙：背後要很大的勇氣與決心

有網友分享2家香港店家的霸氣公告，醫師作家蔡依橙對此表示，這需要很大的勇氣與決心。（照片網友授權提供）

2019-11-20 12:53:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒多月，許多店家雖然平常要做生意，仍願意出面聲援示威者，提供各種協助，示威者也以消費回報這些「黃店」的義舉。有網友就在臉書貼出2張香港店家的爆氣公告，老闆甚至發下豪語，要免費供應學生餐直到「光復之日」。對此，醫師作家蔡依橙表示，做小生意的最怕被政府找麻煩，台灣過去也是，看到這樣的文字，我們很清楚這需要多大的勇氣與決心。

在反送中期間，香港許多「黃店」發起協助，像是有店家向學生提供「免費餐」，示威者也廣傳這些店家資訊，甚至還有地圖的手機app，讓大家去消費。不過這些店家也面臨各種壓力，像是香港餐廳龍門冰室就曾遭人砸店，頻頻被「吃霸王餐」找麻煩。

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有網友在臉書分享兩張香港店家的公告，其中一家老闆表示，「太多人假扮顧客來店裡消費」，只付錢不吃飯，讓營業額多出3000元，老闆願意加碼2000元，一共5000塊交給《立場新聞》保管；另一家老闆則表示，即日起憑學生證可以免費享用兩種學生餐，供應至「光復之日」，所有大學學生證可以「終生享用學生餐直到本店結業」，並寫下「留條命把我吃窮」，你活著，老闆就敢讓你免費吃。

對此，蔡依橙則在臉書表示，做小生意的，最怕公然表明政治立場，尤其是怕被政府、警察找麻煩，台灣也經歷過那樣的日子。看到這樣的文字，我們（台灣人）很清楚這需要多大的勇氣與決心。

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