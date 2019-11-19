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日71歲婦人疑因不堪照護壓力 勒斃高齡公婆和丈夫

日本福井縣敦賀市發生一起人倫悲劇命案，71歲婦人疑因不堪照護壓力，勒斃家中高齡公婆及丈夫。（畫面擷自《全日本新聞網》）

日本福井縣敦賀市發生一起人倫悲劇命案，71歲婦人疑因不堪照護壓力，勒斃家中高齡公婆及丈夫。（畫面擷自《全日本新聞網》）

2019-11-19 23:50:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣敦賀市17日發生命案，71歲婦人岸本政子因身為家中唯一照護者，疑似不堪壓力，涉嫌在清晨持毛巾勒斃90多歲公婆和70歲行動不便的丈夫，當天即被警方逮捕。

綜合日媒報導，17日上午，警方接獲死者親戚通報，到場發現屋內一片寂靜，只有倒在臥室中的3名高齡死者，以及服用安眠藥昏迷的政子。政子清醒後已無生命危險，同時坦承犯案，警方將她依殺人罪嫌逮捕後，目前尚在調查詳細作案動機，初步判斷是不堪照護壓力，終至釀出人倫悲劇。

2年前，政子的丈夫岸本多喜夫病倒，留下不便行走的後遺症，讓政子一肩扛起要照顧公婆和丈夫的責任，平時還要到丈夫的事務所處理工作事務。岸本家的親戚透露，政子曾一度表示：「已經厭倦照料（家人）了。」

精神科醫師片田珠美引述日本厚生勞動省2013年數據，顯示在與照護對象共同生活的照護者中，有壓力的比例高達69.4%。

片田珠美表示，由於照護工作遙遙無期，在不知道會持續多久的情況下，許多身心疲憊的照護者希望以照護對象的死亡來結束照護工作，或者自身也可能會產生自殺慾望。

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