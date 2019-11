家中「插座」2年沒電 拆開竟是「保險箱」！

2019-11-19 22:58:02

〔即時新聞/綜合報導〕英國有對夫婦2年多前購買現居的房屋後,一直無法使用廚房的插座,直到近日,忍無可忍的他們請了水電工到家中檢查,才發現這根本就不是「插座」,而是一款「插座保險箱」!

據英國《諾丁漢生活》報導,45歲的斯蒂爾斯(Darren Steels)與妻子自2017年買下位於哈克納爾(Hucknall)的房子後,2年來都無法使用廚房裡的插座;因為插座位置鄰近樓梯,2人一直想接上吸塵器、打掃樓梯,但無論怎麼嘗試都無法順利通電,讓2人非常沮喪。

直到前(17)日,忍無可忍的他們決定找水電工到家中檢查插座,水電工檢查出插座沒有通電後,將插座拆開、準備維修,沒想到卻發現「插座」後面竟連著「小抽屜」,是一款「偽裝成插座」的保險箱!可惜的是,保險箱裡沒有現金或任何貴重物品,裡面只有灰塵、毛絮和一隻死蜘蛛。

斯蒂爾斯將「插座保險箱」的影片放到推特後,引起網友熱議,短短2天,已有超過6萬次點閱;有網友笑稱,「等等也要去檢查家中不能用的插座」,也有網友說,「小時候很想要一個」,更有網友指出,「現在不能在裡面放東西了,因為大家都知道了!」

據報導,雖然「插座保險箱」被水電工打開,但原先應有配備鑰匙,可以透過插入其中一個孔來打開;而斯蒂爾斯說,他雖然沒有鑰匙,但是決定保留這個「插座保險箱」,將它留給後代子孫。

So… after living in this house two years, finally got an electrician round to look at the plug that didn’t work… it’s only a bloody safe ???????????? pic.twitter.com/PgfVHQYw2U