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家中「插座」2年沒電 拆開竟是「保險箱」！

使用家電時，若找不到鄰近的插座、手邊又沒有延長線，將帶來諸多不便。英國有一對夫婦自2年前購買現居的房屋後，一直無法使用廚房的插座，直到近日，忍無可忍的他們請了水電工到家中檢查後，才發現這根本就不是「插座」，而是一款「插座保險箱」！（圖擷取自推特影片）

使用家電時，若找不到鄰近的插座、手邊又沒有延長線，將帶來諸多不便。英國有一對夫婦自2年前購買現居的房屋後，一直無法使用廚房的插座，直到近日，忍無可忍的他們請了水電工到家中檢查後，才發現這根本就不是「插座」，而是一款「插座保險箱」！（圖擷取自推特影片）

2019-11-19 22:58:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國有對夫婦2年多前購買現居的房屋後，一直無法使用廚房的插座，直到近日，忍無可忍的他們請了水電工到家中檢查，才發現這根本就不是「插座」，而是一款「插座保險箱」！

據英國《諾丁漢生活》報導，45歲的斯蒂爾斯（Darren Steels）與妻子自2017年買下位於哈克納爾（Hucknall）的房子後，2年來都無法使用廚房裡的插座；因為插座位置鄰近樓梯，2人一直想接上吸塵器、打掃樓梯，但無論怎麼嘗試都無法順利通電，讓2人非常沮喪。

直到前（17）日，忍無可忍的他們決定找水電工到家中檢查插座，水電工檢查出插座沒有通電後，將插座拆開、準備維修，沒想到卻發現「插座」後面竟連著「小抽屜」，是一款「偽裝成插座」的保險箱！可惜的是，保險箱裡沒有現金或任何貴重物品，裡面只有灰塵、毛絮和一隻死蜘蛛。

斯蒂爾斯將「插座保險箱」的影片放到推特後，引起網友熱議，短短2天，已有超過6萬次點閱；有網友笑稱，「等等也要去檢查家中不能用的插座」，也有網友說，「小時候很想要一個」，更有網友指出，「現在不能在裡面放東西了，因為大家都知道了！」

據報導，雖然「插座保險箱」被水電工打開，但原先應有配備鑰匙，可以透過插入其中一個孔來打開；而斯蒂爾斯說，他雖然沒有鑰匙，但是決定保留這個「插座保險箱」，將它留給後代子孫。

據報導，雖然「插座保險箱」被水電工打開，但原先應有配備鑰匙，可以透過插入其中一個孔來打開保險箱；而斯蒂爾斯表示，他雖然沒有鑰匙，但是決定保留這個「插座保險箱」、將它留給後代子孫。（圖擷取自推特影片）

據報導，雖然「插座保險箱」被水電工打開，但原先應有配備鑰匙，可以透過插入其中一個孔來打開保險箱；而斯蒂爾斯表示，他雖然沒有鑰匙，但是決定保留這個「插座保險箱」、將它留給後代子孫。（圖擷取自推特影片）

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