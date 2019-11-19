為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

《簡‧愛》作者出版火柴盒袖珍書 千人捐2000萬送它回家

世界名著《簡‧愛》的作者夏綠蒂·勃朗特14歲曾出版六本「火柴盒大小」的袖珍書，在她家鄉的勃朗特協會近日透過募款，收到1000人的捐款支持，讓他們能在拍賣會上以新台幣2028萬元標下流浪的第五本小書。（路透）

世界名著《簡‧愛》的作者夏綠蒂·勃朗特14歲曾出版六本「火柴盒大小」的袖珍書，在她家鄉的勃朗特協會近日透過募款，收到1000人的捐款支持，讓他們能在拍賣會上以新台幣2028萬元標下流浪的第五本小書。（路透）

2019-11-19 23:54:39

〔即時新聞／綜合報導〕世界名著《簡‧愛》的作者夏綠蒂·勃朗特（Charlotte Bronte）14歲曾出版六本「火柴盒大小」的袖珍書，在她家鄉的勃朗特協會（The Bronte Society）近日透過募款，收到1000人的捐款支持，讓他們能在拍賣會上以60萬歐元（約新台幣2028萬元）標下流浪的第五本小書。

綜合媒體報導，勃朗特協會以2028萬元標到的是長6.1公分、寬3.5公分共20頁的微型書，其書名為《青年男士雜誌》（The Young Men's Magazine），是夏綠蒂·勃朗特1830年為玩具士兵所寫的系列「小書」之一，全套袖珍書共有6本，勃朗特協會先前已珍藏4本，近日靠千人捐款才入手第5本；然而，第6本小書在2011年被拍賣後，至今仍不知下落。

根據外電報導，勃朗特協會感謝有上千人的捐款援助，讓他們能夠有能力標到該本袖珍書，其中包括英國名演員茱蒂·丹契（Judi Dench）、兒童文學作家賈桂琳·威爾森（Jacqueline Wilson）以及歷史小說家特蕾西·舍瓦利耶（Tracy Chevalier）等名人幫忙籌措資金，對此，協會執行董事琪蒂（Kitty Wright）表示，「我們盡全力將把這本189年前的偉大『小書』帶回勃朗特博物館，我現在仍不敢相信書真的回家了。」

勃朗特協會以2028萬元標到的是長6.1公分、寬3.5公分共20頁的微型書，其書名為《青年男士雜誌》，是夏綠蒂·勃朗特1830年為玩具士兵所寫的系列「小書」之一。（路透）

勃朗特協會以2028萬元標到的是長6.1公分、寬3.5公分共20頁的微型書，其書名為《青年男士雜誌》，是夏綠蒂·勃朗特1830年為玩具士兵所寫的系列「小書」之一。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《羅賓漢》森林尋寶！他真的撿到15世紀藍寶石金戒
2019-11-18 23:45

《羅賓漢》森林尋寶！他真的撿到15世紀藍寶石金戒
破迷思！揭「真相」！全球首間「陰道博物館」倫敦開幕
2019-11-18 22:27

破迷思！揭「真相」！全球首間「陰道博物館」倫敦開幕
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
飛行時速137KM！英國「鋼鐵人」打破世界紀錄
2019-11-16 21:43

飛行時速137KM！英國「鋼鐵人」打破世界紀錄
40元買乾隆花瓶 脫手爽賺1516萬
2019-11-11 05:30

40元買乾隆花瓶 脫手爽賺1516萬
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播