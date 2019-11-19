《簡‧愛》作者出版火柴盒袖珍書 千人捐2000萬送它回家

世界名著《簡‧愛》的作者夏綠蒂·勃朗特14歲曾出版六本「火柴盒大小」的袖珍書，在她家鄉的勃朗特協會近日透過募款，收到1000人的捐款支持，讓他們能在拍賣會上以新台幣2028萬元標下流浪的第五本小書。（路透）

2019-11-19 23:54:39

〔即時新聞／綜合報導〕世界名著《簡‧愛》的作者夏綠蒂·勃朗特（Charlotte Bronte）14歲曾出版六本「火柴盒大小」的袖珍書，在她家鄉的勃朗特協會（The Bronte Society）近日透過募款，收到1000人的捐款支持，讓他們能在拍賣會上以60萬歐元（約新台幣2028萬元）標下流浪的第五本小書。

綜合媒體報導，勃朗特協會以2028萬元標到的是長6.1公分、寬3.5公分共20頁的微型書，其書名為《青年男士雜誌》（The Young Men's Magazine），是夏綠蒂·勃朗特1830年為玩具士兵所寫的系列「小書」之一，全套袖珍書共有6本，勃朗特協會先前已珍藏4本，近日靠千人捐款才入手第5本；然而，第6本小書在2011年被拍賣後，至今仍不知下落。

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根據外電報導，勃朗特協會感謝有上千人的捐款援助，讓他們能夠有能力標到該本袖珍書，其中包括英國名演員茱蒂·丹契（Judi Dench）、兒童文學作家賈桂琳·威爾森（Jacqueline Wilson）以及歷史小說家特蕾西·舍瓦利耶（Tracy Chevalier）等名人幫忙籌措資金，對此，協會執行董事琪蒂（Kitty Wright）表示，「我們盡全力將把這本189年前的偉大『小書』帶回勃朗特博物館，我現在仍不敢相信書真的回家了。」

勃朗特協會以2028萬元標到的是長6.1公分、寬3.5公分共20頁的微型書，其書名為《青年男士雜誌》，是夏綠蒂·勃朗特1830年為玩具士兵所寫的系列「小書」之一。（路透）

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