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理大很多學生有低溫症狀 逾40名示威者穿鋁箔紙求援

香港理大被港警包圍，今早有超過40名示威者身披鋁箔紙走出校園，身體十分虛弱，稱很多同學都出現低溫症狀。（路透）

香港理大被港警包圍，今早有超過40名示威者身披鋁箔紙走出校園，身體十分虛弱，稱很多同學都出現低溫症狀。（路透）

2019-11-19 12:38:38

〔即時新聞／綜合報導〕港警連日包圍香港理工大學，圍困數百名示威者，造成傷者無法救治，學生飢寒交迫，引發人道危機，昨晚（18日）在一些人士的陪同下，一些示威者已陸續離開，今日（19日）亦有超過40名示威者身披鋁箔紙，在救護員陪同下步出校園，表示身體十分寒冷，很多同學都出現低溫症狀。

根據《香港電台》報導，理大今早持續有傷者及學生離開，由警方登記資料，便可離去。有超過40名示威者身披鋁箔紙，身體十分虛弱，救護員給他們餅乾等食物，防止血糖過低。有學生表示，在校內時感到很無助，擔心送醫後會被警方逮捕，且很多同學都出現低溫症狀。

亦有學生表示，被圍困多時，在長期缺水、飢餓情況下身體快支撐不住，加上吹了晚風，出現低溫症狀，因此選擇離開校園。他每天都在等待救援，等不到又返回原地，期間嘗試了很多方法離開，但都不成功。

理大學生會會長廖建鈞今早接受訪問時表示，估計目前校園内仍有200至300人留守，但很難估算實際上有多少人是理大學生。廖建鈞也批評理大校長滕錦光，沒有爭取同學在不被捕的情況下離開，對此感到失望。

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