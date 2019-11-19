為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

比戰爭還可怕...喜馬拉雅山雪崩 印度軍方又6死

錫亞琴冰川發生雪崩，印度陸軍哨站遭埋，釀6死2傷。（美聯社）

錫亞琴冰川發生雪崩，印度陸軍哨站遭埋，釀6死2傷。（美聯社）

2019-11-19 11:18:22

〔即時新聞／綜合報導〕位於喀什米爾地區的錫亞琴冰川（Siachen Glacier）日前發生雪崩，喜馬拉雅山上的印度陸軍哨站首當其衝，造成巡邏隊4名士兵和2名運輸人員死亡。

綜合外媒報導，雪崩發生在錫亞琴冰川北部超過5485公尺高地區。印度陸軍發言人納夫涅特（Abhinav Navneet）表示，搜救人員自雪中救出6名士兵以及2名運輸人員。

據報導，搜救人員將8名重傷人員以直升機送往軍醫院，經確認，4名士兵和2名運輸工宣告不治，而其餘2名士兵仍在接受治療。納夫涅特表示，事發當時該小組正在哨站附近巡邏，哨站也遭受雪崩襲擊，所幸站內並無傷者。

錫亞琴冰川位於印度和巴基斯坦之間、高度衝突的喀什米爾北端，該地區被稱為世界最高戰場，海拔高達6700公尺，冬季溫度可低至-60度，更經常發生坍方和雪崩事件。

印巴兩國自1984年就於此地部署軍隊，更多次於此地爆發小規模的衝突，但數十年來，死於惡劣天氣的士兵遠多於衝突死亡人數。

2017年，至少有20名的印度士兵在3場雪崩中喪命。2012年，巴基斯坦控制的喀什米爾地區發生雪崩，造成140人死亡，其中包含129名巴基斯坦人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印度宣布「查謨─喀什米爾」成聯邦屬地 耿爽跳腳
2019-10-31 20:40

印度宣布「查謨─喀什米爾」成聯邦屬地 耿爽跳腳
回家了！喜馬拉雅山脈雪崩滅團8死 尋獲7人遺體
2019-06-24 12:32

回家了！喜馬拉雅山脈雪崩滅團8死 尋獲7人遺體
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
台灣第一！克服驚險風暴 登山素人攻頂7千公尺希姆隆峰
2019-11-12 21:11

台灣第一！克服驚險風暴 登山素人攻頂7千公尺希姆隆峰
喀什米爾危機 巴基斯坦總理警告恐爆發核戰
2019-09-27 17:17

喀什米爾危機 巴基斯坦總理警告恐爆發核戰
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播