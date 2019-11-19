比戰爭還可怕...喜馬拉雅山雪崩 印度軍方又6死

錫亞琴冰川發生雪崩，印度陸軍哨站遭埋，釀6死2傷。（美聯社）

2019-11-19 11:18:22

〔即時新聞／綜合報導〕位於喀什米爾地區的錫亞琴冰川（Siachen Glacier）日前發生雪崩，喜馬拉雅山上的印度陸軍哨站首當其衝，造成巡邏隊4名士兵和2名運輸人員死亡。

綜合外媒報導，雪崩發生在錫亞琴冰川北部超過5485公尺高地區。印度陸軍發言人納夫涅特（Abhinav Navneet）表示，搜救人員自雪中救出6名士兵以及2名運輸人員。

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據報導，搜救人員將8名重傷人員以直升機送往軍醫院，經確認，4名士兵和2名運輸工宣告不治，而其餘2名士兵仍在接受治療。納夫涅特表示，事發當時該小組正在哨站附近巡邏，哨站也遭受雪崩襲擊，所幸站內並無傷者。

錫亞琴冰川位於印度和巴基斯坦之間、高度衝突的喀什米爾北端，該地區被稱為世界最高戰場，海拔高達6700公尺，冬季溫度可低至-60度，更經常發生坍方和雪崩事件。

印巴兩國自1984年就於此地部署軍隊，更多次於此地爆發小規模的衝突，但數十年來，死於惡劣天氣的士兵遠多於衝突死亡人數。

2017年，至少有20名的印度士兵在3場雪崩中喪命。2012年，巴基斯坦控制的喀什米爾地區發生雪崩，造成140人死亡，其中包含129名巴基斯坦人。

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