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香港大專學界曝大戰略 盼遊說台澳德等國「天下圍中」

港學界代表團盼與台澳德等國形成對中包圍網。（歐新社）

港學界代表團盼與台澳德等國形成對中包圍網。（歐新社）

2019-11-19 07:58:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭局勢未見好轉，引起國際高度關注，美國國會也正準備通過《香港人權與民主法案》；協助推動美國立法的香港代表之一，港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽，也在接受港媒專訪時談到了自己心中的大戰略，要遊說台灣、澳洲、德國、加拿大等國家，以外交包圍網對抗中國。

《立場新聞》報導，23歲的張崑陽就讀香港大學，雙主修政治和中國研究，過去數個月他與團隊先後前往英國、美國、澳洲、德國、台灣及歐盟等，遊說議員和官員聲援香港；張崑陽還透露了學界代表團的大目標，後續將再進一步遊說台、澳、加、德及歐盟等國家，盼建立一個針對中國的全球反極權包圍網「天下圍中」。

張崑陽表示，美中貿易戰況未歇，香港問題可能成為美方籌碼，但在與美國政界接觸後發現，他們並非完全利益導向，當中不少人曾旅居香港且印象良好，像是法案聯署人之一，共和黨參議員兼賓州州長圖米（Pat Toomey）， 90年代曾住在金鐘半山區麥當勞道；美國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）的高級顧問也曾在港居住6年，還用廣東話和他打招呼，張認為，這些淵源讓他們在香港陷入危機時，願意伸出援手。

針對港警民衝突日益嚴重，龐皮歐特別公開聲明，呼籲港各方克制，任何暴力手段都是不被接受的，但他強調，維持香港和平的主要責任仍在於港府，同時喊話特首林鄭月娥對抗議相關事件進行獨立調查；我國總統蔡英文也呼籲中、港府不應用盾牌、子彈、手槍對待港人爭取自由、人權的訴求。

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