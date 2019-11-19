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首頁　>　國際

香港人反抗》英國政府關切港警暴力 中方氣炸：別管！

2019-11-19 01:26:18
反送中抗爭期間，不少示威者高舉英國國旗呼籲英方介入，18日英國外交部正式聲明嚴正關切港警暴力升級。（路透）

反送中抗爭期間，不少示威者高舉英國國旗呼籲英方介入，18日英國外交部正式聲明嚴正關切港警暴力升級。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察鎮壓大學校園畫面震驚全球，英國外交部18日在官網發布最新聲明，對於香港警方的暴力升級表達嚴正關切；中國駐英大使劉曉明則怒轟，英美勢力切勿干涉香港事務。

英國外交及國協事務部（FCO）18日在官網發布「香港駐外地辦事處聲明」聲明，英國對於香港政府動用的升級版暴力手段表達嚴正關切，眼下最重要的事情是，受傷的示威者都應該要得到適當的治療，且所有希望離開抗爭環境的人都應該能被讓道，英方呼籲港警結束暴力，盡快展開有意義的政治對話。

中國駐英大使劉曉明警告英國，切勿干預香港事務。（法新社）

中國駐英大使劉曉明警告英國，切勿干預香港事務。（法新社）

中駐英大使：反對英國干涉香港

中國駐英大使劉曉明英國時間18日在使館舉辦記者會，他重申中國領導人習近平下達的最新指令「止暴制亂，恢復秩序」，並不滿地指控示威者製造「黑色恐怖」，使香港各項經濟指標下滑，嚴重破壞「一國兩制」原則，並將反送中抗爭定義為「違法行為」、「恐怖主義」。

劉曉明強調，習近平強烈反對所有外國勢力干涉香港事務，先有美國通過《香港人權和民主法案》，英國政府和議會藉由則出具中國報告，對香港問題「說三道四」，甚至鼓勵港獨，認為他們應該獲獎，他怒轟，「立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政」，否則將會自食惡果。

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