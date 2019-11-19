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香港人反抗》沒活路！ 理大流出錄音檔：不要相信中共

有網友曝光目前待在裡面的學生傳出的錄音檔訊息，指出裡面所有人都會被定「暴動罪」，年紀從小到大都有，並表示警方已經全面包圍，卻沒有給過一條活路，令人痛心。圖為港警進攻理大。（美聯社）

有網友曝光目前待在裡面的學生傳出的錄音檔訊息，指出裡面所有人都會被定「暴動罪」，年紀從小到大都有，並表示警方已經全面包圍，卻沒有給過一條活路，令人痛心。圖為港警進攻理大。（美聯社）

2019-11-19 00:59:32

〔即時新聞／綜合報導〕反送中運動愈發激烈，香港理工大學爆發嚴重警民衝突，港警全面包圍理大校園並以催淚彈等武器發動猛烈攻勢，數百名抗爭者受困。有網友曝光目前待在裡面的學生傳出的錄音檔訊息，指出裡面所有人都會被定「暴動罪」，年紀從小到大都有，並表示警方已經全面包圍，卻沒有給過一條活路，令人痛心，「希望台灣人看到香港人這樣，要記得真的不要相信中共。」

一名網友曝光18日上午5點收到的錄音檔訊息，錄音中提到警察說裡面所有人都是要被定判10年的「暴動罪」，而警方也不只3面包圍，是全面包圍的狀況。有警察說可以從某出口離開，卻將從該出口離開的人逮捕，總計50多人，並再施放催淚彈，「他們從來沒有給過一個活路給我們」。

錄音檔提到，警方進攻早上開始後就沒停止，而裡面除了示威者，連廚師或是義工、社工、急救員都要被抓然後定罪，也因為怕被定罪，已經幾乎沒有醫生了，「裡面至少有上千人，年紀從11歲到60幾歲的都有」。而港警用來進攻的水砲其實很恐怖，無論有沒有顏色，都因為有化學物質讓被擊中的人相當刺痛。

錄音檔說，很多人因為真的警方透露可能會出實彈，因此已經寫好了遺書，若是流血可以喚醒其他人，也願意流血，「希望台灣人看到香港人這樣，要記得真的不要相信中共。」

有另外的在理大受困幾10個小時的學生傳出的語音訊息也指出，只要每次想要嘗試離開學校，就會被警方毫不猶豫地開橡膠子彈射擊。18日下午1點多更在記者面前射擊超過100枚的催淚彈，有不少示威者因為無法呼吸而被捕，港警更在視線模糊的濃煙下近距離（不到1公尺）掃射橡膠子彈。

錄音檔詳細全文

完整錄音檔請點

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