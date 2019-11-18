香港人反抗》球衣洩密！清路障解放軍為「最強反恐戰隊」

中國人民解放軍駐港部隊16日「自發」出營區協助清路障。（法新社）

2019-11-18 22:08:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」情勢升高以來，外界憂心中國將武力鎮壓，而數十名中國解放軍駐港部隊士兵日前「自發」上街清掃路障，更引發議論。香港「南華早報」18日報導，當日有士兵穿上印有「雪楓特戰營」、「特戰八連」字樣的運動背心，這支部隊正是解放軍「最強反恐特戰隊」。

解放軍駐港部隊九龍塘軍營的數十名士兵，16日著輕便服裝協助清除路障，但因港府並未提出相關請求，令外界質疑此舉違反《基本法》及《駐軍法》，甚至被指具有政治意圖，為解放軍日後參與香港事務開先例。

請繼續往下閱讀...

根據解放軍機關報《解放軍報》等中媒報導，「雪楓特戰營」源於二戰抗日名將彭雪楓1938年在河南創建的「新四軍抗日先遣大隊」—「雪楓旅」。雪楓旅之後演變成解放軍特種大隊「雪楓特戰營」，「特戰八連」則是其分隊，別名「天狼突擊隊」。

據悉，特戰八連負責在新疆執行任務，雪楓特戰營則派往敘利亞。其中，特戰八連隊員熟悉槍械、戰術、戰技，更多次發起「魔鬼訓練週」演練，在高山叢林等惡劣環境日行55公里，食不果腹就吃蠍子、蜥蜴、喝蛇血，且隊員最少熟悉6種輕型武器，更曾接受跳傘、攀登、游泳、格鬥和駕駛等訓練。

澳門軍事專家Anthony Wong分析，解放軍部隊突然在香港街上出現，是對不同人士傳達不同訊息，一是向建制派表達支持，二是溫和地警告「勇武派」示威者。他也推測，清路障只是「試試水溫」，下次解放軍再步出營區，可能會「多走幾條街」。

有解放軍士兵穿著印有「雪楓特戰營」、「特戰八連」字樣的運動背心，事後被揭是解放軍反恐菁英部隊。（圖取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法