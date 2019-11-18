為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港人反抗》球衣洩密！清路障解放軍為「最強反恐戰隊」

中國人民解放軍駐港部隊16日「自發」出營區協助清路障。（法新社）

中國人民解放軍駐港部隊16日「自發」出營區協助清路障。（法新社）

2019-11-18 22:08:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」情勢升高以來，外界憂心中國將武力鎮壓，而數十名中國解放軍駐港部隊士兵日前「自發」上街清掃路障，更引發議論。香港「南華早報」18日報導，當日有士兵穿上印有「雪楓特戰營」、「特戰八連」字樣的運動背心，這支部隊正是解放軍「最強反恐特戰隊」。

解放軍駐港部隊九龍塘軍營的數十名士兵，16日著輕便服裝協助清除路障，但因港府並未提出相關請求，令外界質疑此舉違反《基本法》及《駐軍法》，甚至被指具有政治意圖，為解放軍日後參與香港事務開先例。

根據解放軍機關報《解放軍報》等中媒報導，「雪楓特戰營」源於二戰抗日名將彭雪楓1938年在河南創建的「新四軍抗日先遣大隊」—「雪楓旅」。雪楓旅之後演變成解放軍特種大隊「雪楓特戰營」，「特戰八連」則是其分隊，別名「天狼突擊隊」。

據悉，特戰八連負責在新疆執行任務，雪楓特戰營則派往敘利亞。其中，特戰八連隊員熟悉槍械、戰術、戰技，更多次發起「魔鬼訓練週」演練，在高山叢林等惡劣環境日行55公里，食不果腹就吃蠍子、蜥蜴、喝蛇血，且隊員最少熟悉6種輕型武器，更曾接受跳傘、攀登、游泳、格鬥和駕駛等訓練。

澳門軍事專家Anthony Wong分析，解放軍部隊突然在香港街上出現，是對不同人士傳達不同訊息，一是向建制派表達支持，二是溫和地警告「勇武派」示威者。他也推測，清路障只是「試試水溫」，下次解放軍再步出營區，可能會「多走幾條街」。

有解放軍士兵穿著印有「雪楓特戰營」、「特戰八連」字樣的運動背心，事後被揭是解放軍反恐菁英部隊。（圖取自網路）

有解放軍士兵穿著印有「雪楓特戰營」、「特戰八連」字樣的運動背心，事後被揭是解放軍反恐菁英部隊。（圖取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
反送中以來解放軍首次出動「幫忙清路障」 香港網友憂心
2019-11-16 18:13

反送中以來解放軍首次出動「幫忙清路障」 香港網友憂心
香港人反抗》港人昨大遊行 港媒拍到中環解放軍舉槍
2019-10-07 21:28

香港人反抗》港人昨大遊行 港媒拍到中環解放軍舉槍
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
香港人反抗》解放軍扮港警？駐港營區出現鎮暴警打扮人士
2019-10-07 20:01

香港人反抗》解放軍扮港警？駐港營區出現鎮暴警打扮人士
解放軍恐入港鎮壓 學者：西方制裁能力有限
2019-08-14 07:34

解放軍恐入港鎮壓 學者：西方制裁能力有限
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮
正面恐嚇！解放軍駐港司令員：絕不容忍香港極端暴力
2019-08-01 08:26

正面恐嚇！解放軍駐港司令員：絕不容忍香港極端暴力

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播