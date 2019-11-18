香港人反抗》疑親中人士檢舉 抗爭者支援基金「星火同盟」帳戶被取消

自2016年起即全力支援香港抗爭者的非營利基金組織「星火同盟」，今日傳出疑遭親中人士檢舉，匯豐銀行帳戶在上個月即被通知解約，本週到期凍結。圖為港警在香港一間匯豐銀行外集結。（資料照，彭博）

2019-11-18 23:57:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動已持續5個月，自2016年起即成立的非營利組織「星火同盟」，以眾籌、義賣的方式支援所有在香港抗爭活動中被捕的示威者，提供法律諮詢、飲食交通津貼等，今（18）日傳出疑遭親中人士以「開戶用途與實際交易不符」為由檢舉，匯豐銀行被迫在一個月前通知將其帳戶取消，本週將到期。

綜合港媒報導，香港匯豐銀行（HSBC）上個月傳出消息，稱已通知某客戶因其企業帳戶與當初開戶用途不符，被要求在30日內解約，據報導指出，該帳戶涉及「抗爭活動」與「大型眾籌基金」，要求其於30天內解約，本週即將到期。

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據知情人士指出，這個眾籌基金即是2016年香港「魚蛋革命」起便多方支援被捕人士，今年「反送中」運動更大力支持抗爭者的非營利組織「星火同盟」，傳疑遭「藍絲」（親港府、中共者）向銀行高層檢舉而必須關閉帳戶。

「星火同盟」雖未正面回答媒體提問，但今（18）日在臉書及Telegram頻道間接證實這項傳言，發出聲明稱將「更改帳戶運作模式」，其匯豐銀行帳戶將於週四（21）關閉，屆時將會暫停以銀行帳戶的形式收款。

「星火同盟」表示，帳戶內款項已經獲得妥善安排處理，往後將繼續以其他方式接收捐贈或義賣，且強調所有工作將如常進行，繼續全力支援被捕及被囚義士。

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