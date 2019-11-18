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《羅賓漢》森林尋寶！他真的撿到15世紀藍寶石金戒

英國37歲男子在森林土地中發現1枚15世紀的黃金藍寶石戒指。（圖取自Christie's網站）

英國37歲男子在森林土地中發現1枚15世紀的黃金藍寶石戒指。（圖取自Christie's網站）

2019-11-18 23:45:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國37歲男子馬克．湯普森（Mark Thompson）3年前在《羅賓漢》故事裡提到的「雪伍德森林（Sherwood Forest）」，發現1枚黃金鑲藍寶石戒指，經大英博物館鑑定後發現，真的是15世紀上流社會首飾。

大英博物館確認該枚戒指屬於中世紀上流社會所配戴。（圖取自Christie's網站）

大英博物館確認該枚戒指屬於中世紀上流社會所配戴。（圖取自Christie's網站）

綜合外媒報導，湯普森在從2015年起拿著金屬探測器在雪伍德森林，歷時18個月尋寶，2016年在土壤中發現金屬異物，他原先以為是遊客留下的垃圾或零錢，將土挖開後發現1枚黃金鑲藍寶石戒指，隨後送往大英博物館申請鑑定，竟然是1枚15世紀的飾品。

黃金戒台刻有嬰兒耶穌基督肖像。（圖取自Christie's網站）

黃金戒台刻有嬰兒耶穌基督肖像。（圖取自Christie's網站）

大英博物館鑑定價格，認為這枚戒指有5萬英鎊（約新台幣197.6萬元）的價值，湯普森近期將戒指交給英國倫敦佳士得拍賣行（Christie's）公開標售，根據拍賣網站資訊，該藍寶石並沒有人為加熱處理，戒台刻有匈牙利的聖伊麗莎白和嬰兒基督像，長2.1公分，高1.05公分，寬1.9公分，厚0.1公分，重5.86公克。

佳士得在網站指出，預估可拍得2.5萬至3.5萬英鎊，約新台幣98萬元至138萬元。外媒指出，所得將由湯普森與地主五五分帳，湯普森透露，將用這筆錢來改善自己的生活。

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