裁定禁蒙面法違憲 香港高院逆風挑戰北京威權

中共當局稍早曾強硬表態，盼以法律劃下一些紅線；但香港高院今天卻裁定禁蒙面法立法方式違憲，似是以法律專業來挑戰北京的威權。（資料照，法新社）

2019-11-18 18:27:45

〔中央社〕中共當局稍早曾強硬表態，盼以法律劃下一些紅線，讓香港依照所期望的方向發展；但「言猶在耳」，香港高院今天卻裁定禁蒙面法立法方式違憲，似是以法律專業來挑戰北京的威權。

為因應「反送中」運動示威者蒙面抗爭情形，港府10月初宣布，根據英國殖民時期的「緊急法」而訂立「禁蒙面法」。此事普遍引起港人強烈反彈，20多名泛民主派立法會議員隨即向高等法院申請司法覆核。

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綜合港媒報導，經過兩天審訊後，香港高院今天裁定「緊急法」在危害公安的情況下使用，違反了基本法；而「禁蒙面法」對基本權利的限制超乎合理需要，也屬違憲。

反送中運動自6月上旬大規模爆發以來已逾5個月，但是中國國家主席習近平直到不久前才二度表態，其中一次是藉第二屆中國國際進口博覽會的機會，在上海會見與會的香港特首林鄭月娥時，對她的工作表示肯定和支持，並強調「香港當前最重要的任務仍然是止暴制亂、恢復秩序」

另一次是反送中示威日前擴大至校園後，遠在巴西參加金磚國家領導人會晤的習近平14日表示，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。與前次相比，「止暴制亂」由「最重要的任務」，成為「最緊迫的任務」。

稍早之前，中共19屆四中全會於10月28至31日在北京登場，香港問題是會議決議的重要內容之一。

四中全會公報提到「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」，並指「『一國兩制』是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉」。

公報並指出，「必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

有專家說，這是中共官方文件首次以此種方式表述香港問題，顯示「事情並不簡單」，中共當局必定會據此落實推動。

專家分析，從中共19屆四中全會決議到習近平的談話明顯可見，北京對於港人「反送中」運動立場強硬，並且未來可能藉由法律手段為香港劃下一些紅線，讓香港依照北京所期望的方向發展。

值此之際，香港高等法院卻對港府所訂的禁蒙面法做出立法方式違憲的裁決。有分析指，這種「頂風硬幹」，是以法律專業來挑戰港府背後的北京威權。

中國全國人大常委會香港特區基本法委員會副主任譚惠珠先前接受媒體訪問時曾指出，引用「緊急法」訂「禁止蒙面規例」具有充分的法律依據。

香港執業大律師龔靜儀則對港媒表示，香港法例經過香港特別行政區基本法起草委員會以及全國人大常委會審視，禁蒙面規例有實際需要設立，希望香港律政司儘快針對高等法院的裁定提出上訴

龔靜儀還說，若最後上訴至終審法院也被推翻，就有需要尋求人大釋法。分析人士說，若是如此，禁蒙面法最終結果將不言而喻。

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