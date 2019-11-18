為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港人反抗》理大學生被警圍 家長憂心靜坐：感覺近一點

香港警方全面包圍理大校園並以催淚彈、橡膠子彈及海綿彈發動猛烈攻勢，數百名抗爭者受困，受傷慘重。（路透）

香港警方全面包圍理大校園並以催淚彈、橡膠子彈及海綿彈發動猛烈攻勢，數百名抗爭者受困，受傷慘重。（路透）

2019-11-18 19:26:39

〔即時新聞／綜合報導〕反送中運動愈發激烈，香港理工大學爆發嚴重警民衝突，火光濃煙四起，香港警方全面包圍理大校園並以催淚彈、橡膠子彈及海綿彈發動猛烈攻勢，數百名抗爭者受困，有學生家長在連接理大的天橋口靜坐，表示這樣感覺能離困在學校的學生近一點。

根據港媒《明報》報導，有數名理大學生的家長18日到九龍尖東百週年紀念公園，連接理大的天橋口靜坐，有數十名市民也到場聲援，有家長情緒激動，跪地向警方痛哭大吼，「如果我女兒死了我跳樓給你看！」。

根據《立場新聞》報導，有母親要向困在校內的兒子傳達：「你是媽媽最愛的兒子，你一定要乖，一定要振作，要照顧好自己，照顧好其他小朋友。」

有家長說，長子被困在校內，前天曾回家吃飯後又急忙外出。她強調，兒子只是為了「是非黑白」發聲，曾通過電話，兒子說校內相當混亂，因此留下來幫忙收拾學校餐廳的餐具，卻因此面臨被控涉嫌暴動，令人不解。

有名單親家長數度激動落淚說道，2名女兒被政府逼到上街，每次都只求女兒平安回家，但現在都圍困在學校內，現在雖然女兒能定時報平安但也不了解現實狀況，只希望能集結家長力量請求警方讓他們進入校園，並強調「為了女兒受傷甚至死亡都不介意，也不在乎女兒留下案底，只求平安」。

《立場新聞》臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
手足同心！ 逾500人受困理大 香港市民排人龍成百米「物資鏈」
2019-11-18 18:09

手足同心！ 逾500人受困理大 香港市民排人龍成百米「物資鏈」
香港人反抗》理大衝突 蔡英文籲自由、人權回應港人訴求
2019-11-18 17:13

香港人反抗》理大衝突 蔡英文籲自由、人權回應港人訴求
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
驚！港警無差別抓人 《公視》節目編導遭逮捕
2019-11-18 19:07

驚！港警無差別抓人 《公視》節目編導遭逮捕
理大疑出現土製炸彈！ 示威者三度突圍失敗 校園傳千人被困
2019-11-18 16:41

理大疑出現土製炸彈！ 示威者三度突圍失敗 校園傳千人被困
英國皮膚科權威研發　2關鍵延緩老化

英國皮膚科權威研發　2關鍵延緩老化
港警圍困理大數百人逾36小時 各界促港府勿陷人道危機
2019-11-18 16:35

港警圍困理大數百人逾36小時 各界促港府勿陷人道危機

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播