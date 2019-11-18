香港人反抗》理大學生被警圍 家長憂心靜坐：感覺近一點

香港警方全面包圍理大校園並以催淚彈、橡膠子彈及海綿彈發動猛烈攻勢，數百名抗爭者受困，受傷慘重。（路透）

2019-11-18 19:26:39

〔即時新聞／綜合報導〕反送中運動愈發激烈，香港理工大學爆發嚴重警民衝突，火光濃煙四起，香港警方全面包圍理大校園並以催淚彈、橡膠子彈及海綿彈發動猛烈攻勢，數百名抗爭者受困，有學生家長在連接理大的天橋口靜坐，表示這樣感覺能離困在學校的學生近一點。

根據港媒《明報》報導，有數名理大學生的家長18日到九龍尖東百週年紀念公園，連接理大的天橋口靜坐，有數十名市民也到場聲援，有家長情緒激動，跪地向警方痛哭大吼，「如果我女兒死了我跳樓給你看！」。

請繼續往下閱讀...

根據《立場新聞》報導，有母親要向困在校內的兒子傳達：「你是媽媽最愛的兒子，你一定要乖，一定要振作，要照顧好自己，照顧好其他小朋友。」

有家長說，長子被困在校內，前天曾回家吃飯後又急忙外出。她強調，兒子只是為了「是非黑白」發聲，曾通過電話，兒子說校內相當混亂，因此留下來幫忙收拾學校餐廳的餐具，卻因此面臨被控涉嫌暴動，令人不解。

有名單親家長數度激動落淚說道，2名女兒被政府逼到上街，每次都只求女兒平安回家，但現在都圍困在學校內，現在雖然女兒能定時報平安但也不了解現實狀況，只希望能集結家長力量請求警方讓他們進入校園，並強調「為了女兒受傷甚至死亡都不介意，也不在乎女兒留下案底，只求平安」。

《立場新聞》臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法