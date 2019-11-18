同一天！ 阿拉斯加安克拉治 高溫、降雪先後破紀錄

阿拉斯加州最大城安克拉治（Anchorage）在週六追上1967年同天的高溫紀錄後，又出現超過1英尺（約30公分）的破紀錄降雪量。（資料照，法新社）

2019-11-18 19:36:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州的居民在一天內經歷了破紀錄的高溫和破紀錄的降雪量。

綜合外媒報導，阿拉斯加州最大城安克拉治（Anchorage）在週六（11月16日）追上1967年同日的高溫紀錄後，又出現超過1英尺（約30公分）的破紀錄降雪量。

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美國國家氣象局（NWS）表示，安克拉治16日凌晨3時溫度達到華氏45度（攝氏7.2度），與1967年同日的高溫紀錄並列。

NWS氣象學家德魯茲（Eric Drewitz）說，東南風當天清晨從Turnagain Arm海灣吹入安克拉治，導致溫度上升，之後風減弱，溫度開始下降和降雪。

位在泰德·史蒂文斯安克拉治國際機場（Ted Stevens Anchorage International Airport）南方的氣象測站，降雪量打破1958年8.3英寸（約21公分）的紀錄。

氣象部門表示，市中心積雪約5英吋（約13公分），伊格爾河（Eagle River）附近雪量最大，測得12.2英吋（約31公分）積雪。

阿拉斯加州今年秋季異常溫暖，10月下旬，安克拉治和其他城市出現創紀錄高溫，溫暖的天氣一直持續到11月，11月16日之前，安克拉治才降下今冬第一場和唯一一場雪，降雪量是16日的10分之1。

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