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美中防長會談 中國國防部︰不容忍台獨 美勿增台海不穩定因素

美國防長艾斯培（右）與中國防長魏鳳和（左）今日在曼谷舉行雙邊會談，會後中方發言人表示，中方向美表示「絕不容忍台獨」，並要求美國謹慎處理台灣問題。（美聯社）

美國防長艾斯培（右）與中國防長魏鳳和（左）今日在曼谷舉行雙邊會談，會後中方發言人表示，中方向美表示「絕不容忍台獨」，並要求美國謹慎處理台灣問題。（美聯社）

2019-11-18 14:31:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）與中國國防部長魏鳳和今日（18日）在泰國曼谷舉行雙邊會談，會後中國國防部發言人吳謙召開記者會說明會談內容，針對台灣議題，中方向美國表示「絕不容忍台獨」，並要求美國謹慎處理，不要給台海局勢添增新的不穩定因素，美方則未公開發表談話。

綜合外媒報導，東南亞國家協會國防部長非正式會議（ASEAN Defense Ministers' Meeting Retreat）在曼谷舉行，除東協10國外，中國、日本、南韓、美國及俄羅斯防長也都到場，就區域安全、南海主權等問題交換意見。

美國防長艾斯培今與中國防長魏鳳和會談，會後中方召開記者會，由中國國防部發言人吳謙說明。吳謙表示，就中美兩軍關係及國際焦點議題交換了意見，且達成一些共識；會中就台灣、南海、香港等問題向美方重申立場。

吳謙表示，在台灣問題上，中國始終致力以和平的方式解決，但絕不容忍台獨事故，中方要求美國謹慎處理台灣問題，不要給台海局勢添增新的不穩定因素。

在南海主權議題上，吳謙表示，中方重申維護南海主權、海上利益及南海和平的決心不變，要求美國停止派遣海軍到南海炫耀武力，不要讓局勢升溫。

對於駐港解放軍「自發」出動清除路障，吳謙表示，止暴制亂、恢復秩序是香港現在最急迫的任務，駐港部隊協助清除路障、恢復交通的行動受到市民歡迎。吳謙強調，駐港解放軍隨時聽從中央指揮，履行基本法和駐軍法賦予的職責使命，維護國家安全及香港繁榮。

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