理大校園淪戰場 呂秋遠：香港正示範一國兩制給我們看

香港理工大學成為反送中抗爭前線，港警與示威者不斷爆發激烈衝突。（路透）

2019-11-18 14:58:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學校園成反送中抗爭前線，港警與示威者衝突不斷，兩邊關係相當緊張。面對理大局勢，律師呂秋遠表示「我們在中國眼裡，都是中華人民共和國的一部份，只是他們已經是，我們正在是」，很多人說香港跟台灣不一樣，但明年1月11日後，又該如何能確定不一樣。

呂秋遠在臉書發文表示，世界排名第106名的理大，在今晚被裝甲車與催淚彈攻擊，學生以汽油彈與弓箭還擊。而解放軍也出現在營區外，開始清理路障，當林鄭不願對話，採取強硬手段對抗與逮捕「暴民」，還以激烈方法清除反對者，結局似乎顯而易見。

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呂秋遠感嘆，對香港人的遭遇，我們真的無法做些什麼，只有一種物傷其類的恐懼感，他直言「我們在中國眼裡，都是中華人民共和國的一部份，只是他們已經是，我們正在是」，我們在與家人共度時光時，無力決定自己命運的理大學生正在對抗實彈。

呂秋遠指出「這是香港現況，那麼是不是台灣的未來」，有人說不是，因為台灣跟香港不一樣，但明年1月11日後，又要如何確定不一樣。中國國民黨是台灣最大的反對黨，當你在想著「不差我這票」的同時，他們已悄悄將支持港警嚴厲鎮壓、在中國聆聽國歌的人士安排進立法院。

呂秋遠認為「不關心政治、不在乎民主、不認真投票、不好好拉票，你只能不斷的哭」，因為不關心政治的人，只有曬貓的權利，而我不想只有這樣的權利。這些信仰民主政治的香港朋友，正示範一國兩制給我們看「僅此一次」，而我們與他們「只有一張選票的距離」。

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