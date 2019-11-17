為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港人反抗》「香港人權監察」向警喊話：執行命令也有刑責

香港人權監察今發表強烈譴責，嚴正告誡港警、港府停止使用致命武力鎮壓示威活動，以免造成「焦土攬炒」（玉石俱焚）之局勢。（圖擷取自臉書＿香港人權監察 Hong Kong Human Rights Monitor）

香港人權監察今發表強烈譴責，嚴正告誡港警、港府停止使用致命武力鎮壓示威活動，以免造成「焦土攬炒」（玉石俱焚）之局勢。（圖擷取自臉書＿香港人權監察 Hong Kong Human Rights Monitor）

2019-11-17 23:44:28

〔即時新聞／綜合報導〕繼港警日前以過千枚催淚彈、大量橡膠子彈等武力強攻香港中文大學後，今（17日）又以雙水炮車、雙裝甲車和大量催淚彈等武力強攻香港理工大學，甚至威脅使用致命武力鎮壓市民。對此，香港人權監察今發表強烈譴責，嚴正告誡港警、港府停止使用實彈等致命武力鎮壓示威活動、進攻侵入校園，奉勸懸崖勒馬以免造成「焦土攬炒」（玉石俱焚、同歸於盡）之局。

香港人權監察今稍早在臉書發文指出，港府連月以來拒絕停火以尋求政治解決方案，反而堅持由警方鎮壓市民示威活動。而警方濫暴、濫武的手段更激化緊張局勢。如今警方揚言威脅武力再升級，恐將香港的人道災難再往前推。

香港人權監察警告，一旦造成更大的人道災難，負責下命令的指揮官，執行上層命令而造成不必要人命傷亡的警務人員，以至有權阻止如此結果卻未加以阻止的警隊上級，包括警務處長，以及政府高層，都逃不了侵害人道罪行的刑責，也將引致國際社會的制裁和杯葛，將自絕於國際社會之外，令香港和中國在政治、經濟和社會等局面上大幅倒退，令中港民眾為此付出沉重代價。

香港人權監察亦嚴正告誡警方和港府懸崖勒馬、停止暴力鎮壓、停止使用實彈等致命武力鎮壓示威活動、進攻侵入校園。也勸告當局勿惡化人道災難，以避免如此侵害人權之罪行，造成「焦土攬炒」（玉石俱焚、同歸於盡）之局。

香港人權監察亦呼籲警方和示威者雙方保持克制，以避免傷亡，讓當局尋求政治解決方法。文末，香港人權監察更標記數個標籤，「＃回應5大訴求」、「＃成立獨立調查委員會」、「＃查警暴」、「＃追究濫權責任」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
2019-11-16 17:55

香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
殺港警拿2000萬？查核中心：文章來自中國官方帳號
2019-11-16 00:54

殺港警拿2000萬？查核中心：文章來自中國官方帳號
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
習近平下令鎮壓港人 汪浩：將成阻止中美貿易協議黑天鵝
2019-11-15 23:50

習近平下令鎮壓港人 汪浩：將成阻止中美貿易協議黑天鵝
香港中大畢典遊行 中生竟持刀闖入大唱中國國歌
2019-11-07 20:06

香港中大畢典遊行 中生竟持刀闖入大唱中國國歌
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播