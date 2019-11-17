香港人反抗》「香港人權監察」向警喊話：執行命令也有刑責

香港人權監察今發表強烈譴責，嚴正告誡港警、港府停止使用致命武力鎮壓示威活動，以免造成「焦土攬炒」（玉石俱焚）之局勢。（圖擷取自臉書＿香港人權監察 Hong Kong Human Rights Monitor）

2019-11-17 23:44:28

〔即時新聞／綜合報導〕繼港警日前以過千枚催淚彈、大量橡膠子彈等武力強攻香港中文大學後，今（17日）又以雙水炮車、雙裝甲車和大量催淚彈等武力強攻香港理工大學，甚至威脅使用致命武力鎮壓市民。對此，香港人權監察今發表強烈譴責，嚴正告誡港警、港府停止使用實彈等致命武力鎮壓示威活動、進攻侵入校園，奉勸懸崖勒馬以免造成「焦土攬炒」（玉石俱焚、同歸於盡）之局。

香港人權監察今稍早在臉書發文指出，港府連月以來拒絕停火以尋求政治解決方案，反而堅持由警方鎮壓市民示威活動。而警方濫暴、濫武的手段更激化緊張局勢。如今警方揚言威脅武力再升級，恐將香港的人道災難再往前推。

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香港人權監察警告，一旦造成更大的人道災難，負責下命令的指揮官，執行上層命令而造成不必要人命傷亡的警務人員，以至有權阻止如此結果卻未加以阻止的警隊上級，包括警務處長，以及政府高層，都逃不了侵害人道罪行的刑責，也將引致國際社會的制裁和杯葛，將自絕於國際社會之外，令香港和中國在政治、經濟和社會等局面上大幅倒退，令中港民眾為此付出沉重代價。

香港人權監察亦嚴正告誡警方和港府懸崖勒馬、停止暴力鎮壓、停止使用實彈等致命武力鎮壓示威活動、進攻侵入校園。也勸告當局勿惡化人道災難，以避免如此侵害人權之罪行，造成「焦土攬炒」（玉石俱焚、同歸於盡）之局。

香港人權監察亦呼籲警方和示威者雙方保持克制，以避免傷亡，讓當局尋求政治解決方法。文末，香港人權監察更標記數個標籤，「＃回應5大訴求」、「＃成立獨立調查委員會」、「＃查警暴」、「＃追究濫權責任」。

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