中共前高官慶生讚譽反送中 鮑彤：香港已經成功了！

鮑彤在87歲壽宴上表示，「香港已經成功擦亮國際社會的眼睛」。（圖擷取自Twitter「高瑜」）

2019-11-16 22:46:55

〔即時新聞／綜合報導〕中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤昨（15）日舉行87歲壽宴，與會者有中國獨立記者高瑜、中國網紅律師陳秋實，以及北京大學法學教授張千帆等人，高瑜在推特分享了鮑彤的生日感言，他表示，「香港已經成功擦亮國際社會的眼睛」。

綜合媒體報導，高瑜昨在推特上傳鮑彤慶生會的照片，並節錄其生日感言，鮑彤於席上表示，「今天在這我們大家都關心香港，都希望香港成功，祝福香港！香港能不能成功？我講兩句話：第一句話，香港已經成功了！她成功擦亮了國際社會的眼睛，儘管還沒有擦亮大陸所有人的眼睛。第二香港能不能成功，不取決於別的東西，只取決於一個，力量」。

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接著，鮑彤提到在六四（天安門事件）後，有人問趙紫陽，「你能不能成功？」趙紫陽說「不能」，他表示自己沒有力量，對此，鮑彤指出，「這是一個現實主義的態度，長遠來說，你可以拿出無數的真理來說這個社會總是真理要戰勝的，局部來說，具體的來說，成功取決於力量」。

最後，以二後的德國與日本的轉型為例，鮑彤表示，「（未來）再有大戰發生，不會是日本發動，也不可能是德國發動」，他還強調，「香港問題，就她擦亮眼睛這一點來說，是第二次世界大戰以來，給國際社會上了最深刻的一課，無論是歐洲還是美國，無論是民主黨還是共和黨，都有一個共識，就這一點來說，香港的成功，是永遠的成功，不可逆轉的成功」。

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