為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中共前高官慶生讚譽反送中 鮑彤：香港已經成功了！

鮑彤在87歲壽宴上表示，「香港已經成功擦亮國際社會的眼睛」。（圖擷取自Twitter「高瑜」）

鮑彤在87歲壽宴上表示，「香港已經成功擦亮國際社會的眼睛」。（圖擷取自Twitter「高瑜」）

2019-11-16 22:46:55

〔即時新聞／綜合報導〕中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤昨（15）日舉行87歲壽宴，與會者有中國獨立記者高瑜、中國網紅律師陳秋實，以及北京大學法學教授張千帆等人，高瑜在推特分享了鮑彤的生日感言，他表示，「香港已經成功擦亮國際社會的眼睛」。

綜合媒體報導，高瑜昨在推特上傳鮑彤慶生會的照片，並節錄其生日感言，鮑彤於席上表示，「今天在這我們大家都關心香港，都希望香港成功，祝福香港！香港能不能成功？我講兩句話：第一句話，香港已經成功了！她成功擦亮了國際社會的眼睛，儘管還沒有擦亮大陸所有人的眼睛。第二香港能不能成功，不取決於別的東西，只取決於一個，力量」。

接著，鮑彤提到在六四（天安門事件）後，有人問趙紫陽，「你能不能成功？」趙紫陽說「不能」，他表示自己沒有力量，對此，鮑彤指出，「這是一個現實主義的態度，長遠來說，你可以拿出無數的真理來說這個社會總是真理要戰勝的，局部來說，具體的來說，成功取決於力量」。

最後，以二後的德國與日本的轉型為例，鮑彤表示，「（未來）再有大戰發生，不會是日本發動，也不可能是德國發動」，他還強調，「香港問題，就她擦亮眼睛這一點來說，是第二次世界大戰以來，給國際社會上了最深刻的一課，無論是歐洲還是美國，無論是民主黨還是共和黨，都有一個共識，就這一點來說，香港的成功，是永遠的成功，不可逆轉的成功」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警務處長稱「市民超滿意港警」 港人灌爆怒吼：警謊造假民調！
2019-11-16 19:36

警務處長稱「市民超滿意港警」 港人灌爆怒吼：警謊造假民調！
香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
2019-11-16 17:55

香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
習近平下令鎮壓港人 汪浩：將成阻止中美貿易協議黑天鵝
2019-11-15 23:50

習近平下令鎮壓港人 汪浩：將成阻止中美貿易協議黑天鵝
獲准祭拜趙紫陽 鮑彤：他到了這裡就平安了，自由了
2019-10-22 19:25

獲准祭拜趙紫陽 鮑彤：他到了這裡就平安了，自由了
仁義重劃15萬簽約買2-3房

仁義重劃15萬簽約買2-3房

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播