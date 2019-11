驚悚逃命！美國又傳校園槍擊案 高中美式足球賽至少3傷

2019-11-16 23:39:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州日前已發生一起校園槍擊案,接著在15日晚間,紐澤西普萊森維爾市(Pleasantville)一場高中美式足球賽再傳出槍擊事件,至少造成3人受傷,警察目前仍在追查開槍兇嫌當中。

綜合媒體報導,紐澤西州的普萊森維爾高中(Pleasantville High School)與卡姆登高中(Camden High School)15日進行美式足球比賽,場邊忽然槍聲大作,球員和觀眾紛紛逃竄躲避,現場相當混亂,目擊者明尼克(Kevin Minnick)將事發過程錄下,上傳到推特指出,「觀眾席上至少開了6槍。」

根據外電報導,普萊森維爾警察局長里金(Sean Riggin)在記者會上公布,「槍擊至少造成2人重傷,我們正在確認他們的送醫情況」,對此,大西洋城地區醫療中心發言人也證實,槍擊事件發生後有3人被送到醫院治療,但第三名受害者的身分與傷勢都不清楚。警方表示,案情還在調查當中,暫時不會對外透露任何消息。

Breaking: As the shooting happens at the Camden/Pleasantville football game. People running, jumping fences, laying on the ground. @6abc pic.twitter.com/XzViuszadX