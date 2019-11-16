為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

驚悚逃命！美國又傳校園槍擊案 高中美式足球賽至少3傷

美國加州日前發生校園槍擊案，15日晚間，紐澤西普萊森維爾市一場高中美式足球賽再傳槍擊事件。（美聯社）

美國加州日前發生校園槍擊案，15日晚間，紐澤西普萊森維爾市一場高中美式足球賽再傳槍擊事件。（美聯社）

2019-11-16 23:39:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州日前已發生一起校園槍擊案，接著在15日晚間，紐澤西普萊森維爾市（Pleasantville）一場高中美式足球賽再傳出槍擊事件，至少造成3人受傷，警察目前仍在追查開槍兇嫌當中。

綜合媒體報導，紐澤西州的普萊森維爾高中（Pleasantville High School）與卡姆登高中（Camden High School）15日進行美式足球比賽，場邊忽然槍聲大作，球員和觀眾紛紛逃竄躲避，現場相當混亂，目擊者明尼克（Kevin Minnick）將事發過程錄下，上傳到推特指出，「觀眾席上至少開了6槍。」

根據外電報導，普萊森維爾警察局長里金（Sean Riggin）在記者會上公布，「槍擊至少造成2人重傷，我們正在確認他們的送醫情況」，對此，大西洋城地區醫療中心發言人也證實，槍擊事件發生後有3人被送到醫院治療，但第三名受害者的身分與傷勢都不清楚。警方表示，案情還在調查當中，暫時不會對外透露任何消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
加州爆槍擊案2死3傷 16歲亞裔男生日瘋狂掃射校園
2019-11-15 08:33

加州爆槍擊案2死3傷 16歲亞裔男生日瘋狂掃射校園
美托嬰中心超收幼童慣犯又被逮 假牆後藏26幼兒躲查緝
2019-11-16 14:12

美托嬰中心超收幼童慣犯又被逮 假牆後藏26幼兒躲查緝
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
用假鈔買毒遭槍擊 狠父拿兒當「人肉盾牌」害中4槍命危
2019-11-13 23:28

用假鈔買毒遭槍擊 狠父拿兒當「人肉盾牌」害中4槍命危
見過「豬」醫生！ 舊金山機場明星治療豬狂圈21萬粉絲
2019-11-12 16:48

見過「豬」醫生！ 舊金山機場明星治療豬狂圈21萬粉絲
仁義重劃15萬簽約買2-3房

仁義重劃15萬簽約買2-3房

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播