驚悚逃命！美國又傳校園槍擊案 高中美式足球賽至少3傷

美國加州日前發生校園槍擊案，15日晚間，紐澤西普萊森維爾市一場高中美式足球賽再傳槍擊事件。（美聯社）

2019-11-16 23:39:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州日前已發生一起校園槍擊案，接著在15日晚間，紐澤西普萊森維爾市（Pleasantville）一場高中美式足球賽再傳出槍擊事件，至少造成3人受傷，警察目前仍在追查開槍兇嫌當中。

綜合媒體報導，紐澤西州的普萊森維爾高中（Pleasantville High School）與卡姆登高中（Camden High School）15日進行美式足球比賽，場邊忽然槍聲大作，球員和觀眾紛紛逃竄躲避，現場相當混亂，目擊者明尼克（Kevin Minnick）將事發過程錄下，上傳到推特指出，「觀眾席上至少開了6槍。」

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根據外電報導，普萊森維爾警察局長里金（Sean Riggin）在記者會上公布，「槍擊至少造成2人重傷，我們正在確認他們的送醫情況」，對此，大西洋城地區醫療中心發言人也證實，槍擊事件發生後有3人被送到醫院治療，但第三名受害者的身分與傷勢都不清楚。警方表示，案情還在調查當中，暫時不會對外透露任何消息。

Breaking: As the shooting happens at the Camden/Pleasantville football game. People running, jumping fences, laying on the ground. @6abc pic.twitter.com/XzViuszadX — Mike Nik （@6abcmike） 2019年11月16日

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