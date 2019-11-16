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維護個人身體隱私權 德國擬立法禁止偷拍

德國法律草案，未經同意拍攝女性裙底、領口等可能侵犯個人隱私權益之行為未來都將構成刑事犯罪。圖為德國司法部長藍布雷斯特。（法新社）

德國法律草案，未經同意拍攝女性裙底、領口等可能侵犯個人隱私權益之行為未來都將構成刑事犯罪。圖為德國司法部長藍布雷斯特。（法新社）

2019-11-16 17:21:49

〔即時新聞／綜合報導〕德國政府目前正計畫將偷拍女性裙底、領口等可能侵犯個人隱私權益之行為立法列為犯罪，最高可能判2年徒刑。目前該法案已得到超過10萬人連署，正等待議會的批准。

綜合外媒報導，德國法律草案明定未來未經同意拍攝任何有關生殖器、臀部以及女性胸部的照片都將構成刑事犯罪，而這項法律也同時禁止以粗暴、冒犯性的方式拍攝已故者的照片。違者可判最高2年徒刑。

德國司法部長藍布雷斯特（Christine Lambrecht）表示，任意拍攝女性的裙底及領口，是相當侵犯隱私的行為。此外，新聞報導出現對死者不敬的照片同樣列於法律規範中，藍布雷斯特表示，是為了避免對死者家屬造成二次傷害。

各國目前正紛紛立法保護相關權益，英國也在今年4月正式通過立法，保障女性的身體權益。新加坡也於今年5月立法，禁止拍攝或傳送任何侵害人身體權益的照片。

台灣則是在刑法妨害秘密罪中明文規定，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者；無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

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