煞車再傳漏油 日產緊急召回4萬5千輛汽車

日產汽車（Nissan）緊急召回美加地區約4萬5千輛汽車。（美聯社）

2019-11-16 14:14:14

〔即時新聞／綜合報導〕日產汽車（Nissan）日前緊急召回美加地區約4萬5千輛的汽車，預防煞車漏油可能導致的火燒車事件。日產公告要求相關車種車主將車輛停於戶外，遠離建築物，並檢查車內防鎖死煞車系統（ABS）警示燈是否持續亮燈超過10秒。

綜合外媒報導，日產日前召回疑似有煞車漏油情形的車種，包括2015年至2018出廠的Murano SUV休旅車、2016年至2018年出廠的Maxima轎車、以及2017年至2019年出廠的Infiniti QX60和Pathfinder SUV休旅車。目前召回車款多位於美加地區。

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日產公告表示，煞車總泵滲油至電路板可能導致短路並起火。在美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）提供的資料顯示，目前在收回車輛的過程中，尚未有起火或人員受傷的事件發生。

報導指出，這已經是日產第三次因相同原因召回汽車，而日產目前仍在擴大調查可能受影響的車輛。

2016年日產召回美國共12萬台車輛；2018年時更收回了21.5萬車輛。其中Maxima車款自2016年起再次回收，經銷商檢查後指稱，日產僅是更換車輛內部分幫浦，並未作確實的安全檢查。

日產公告聲明，回收車輛將會全數更換幫浦，安全風險通知將會於12月2日起寄送給車主。更表示若是目前車輛ABS警示燈持續亮燈超過10秒，車主應將車移至屋外，並且通知日產相關單位尋求協助。

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