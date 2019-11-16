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中國農業部長稱豬肉降價 網民打臉「市價1毛錢沒跌」

中國非洲豬瘟疫情持續延燒，昨中國農業農村部部長韓長賦致詞指十一月豬肉回降，卻遭中國網友質疑。（彭博）

中國非洲豬瘟疫情持續延燒，昨中國農業農村部部長韓長賦致詞指十一月豬肉回降，卻遭中國網友質疑。（彭博）

2019-11-16 11:07:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內非洲豬瘟猖獗，豬肉價格節節高升，引發各國網友討論。昨日，中國農業農村部部長韓長賦在一場農產品交易會上公開致詞時指「生豬和豬肉價格已開始回落」，中媒在微博進行相關報導，卻遭中國網友紛紛留言打臉，怒轟菜市場豬肉價分明「1毛錢都沒跌」。

綜合中媒報導，韓長賦在昨登場的「中國農業品牌建設高峰論壇」上致詞指出，雖然今年受豬瘟、限養等因素衝擊，生豬和豬肉價格大幅上漲，但經過「農業農村部會同國務院七部門」處理後，透過穩定恢復生產的政策，「有利提振市場信心」，使養殖戶在豬隻增養方面漸趨積極，有「明顯提升」趨勢。

韓長賦更指，與前次同期統計相比，十月起，可用於繁殖的母豬數量已止跌回升，肉豬豬隻數字降幅也明顯縮小，進入十一月以來，豬隻和豬肉價格已開始回落。據《人民日報》引用「全國農產品批發市場價格信息系統」數字指出，11月8日到14日間，中國的豬肉批發價格來到「49.84元/公斤」。

對此，微博中國網友紛紛跳出來留言當地市價打臉，「並沒有，剛才還在談，豬肉35一斤（500公克），以前才九塊十塊（合台幣約43元）而已」、「排骨70多（合台幣約304元）一斤」、「早就從賣雞肉的攤販得知豬肉批發價降了5塊，然而，零售價1毛也沒落」。

除此之外，也有中國網友怒批，「豬肉都吃不起，還小康社會，全面建成吃糠社會吧」，也有人暗酸「漲10塊回落1塊，回落幅度蠻大的」，更有人質疑「這次下跌，是否預示著春節前漲得更猛？」

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