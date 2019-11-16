美托嬰中心超收幼童慣犯又被逮 假牆後藏26幼兒躲查緝

這間名為「Play Mountain Place」的日間托育中心被檢舉超收幼兒，警方前往調查，發現工作人員將26名幼兒藏於地下室假牆後，企圖躲避查緝。（翻攝自Google Map）

2019-11-16 14:12:20

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖托嬰中心！美國科羅拉多州警方日前前往當地一間日間托嬰中心調查是否有超收幼兒情形，該中心卻離譜將26名幼兒關在地下室的假牆後，企圖躲避查緝。事件曝光後，該中心執照已經遭到撤銷，警方現正對該中心所有者名下其他有照機構進行調查。

綜合外媒報導，科羅拉多州人類服務部（Colorado DHS）於當地時間周三接獲檢舉，指當地一間名為「Play Mountain Place」的日間托嬰中心收納幼兒人數超過許可數字。當地警方應要求前往調查情況，進入建物卻只聞幼兒聲音，未見任何幼兒身影。警方隨即與該中心所有者，58歲的卡拉·菲斯（Carla Faith）聯繫，但菲斯竟拒絕配合調查。

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警方循聲搜索整棟建物後，終於在該中心地下室假牆後發現2名成人以及26名3歲以下幼兒。根據DHS官方網站資料統計，此托嬰中心允許收容幼兒數僅6名，儘管整起事件尚在調查中，但誇張超收的行為使該中心的營業許可立即遭到撤銷，而26名幼兒也在相關單位協助下安全返家。

包含菲斯在內的3名托嬰中心工作人員被控涉嫌「輕度虐待兒童」罪名並遭警方逮捕，但調查單位卻依「尚待進一步調查」為由而撤銷了指控並釋放3人，但相關部門對於菲斯名下的其他機構仍在進行調查。

事實上，這並非菲斯第一次因超收幼兒而惹禍上身，1991年，她曾因超收9個幼兒被控有罪，但被判緩刑5年，1998年，她則被抓到無照營運托嬰中心，當時有44名幼兒正在該中心接受托育照顧。

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