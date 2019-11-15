街友收編浪貓給牠最好照顧！動物救援組織想招募他

美國動物救援組織「Safe Haven Pet Sanctuary Inc.」創辦人費爾德豪森（Elizabeth Feldhausen），10月底在芝加哥（Chicago）街頭，遇見一名帶著白貓的流浪漢，與他攀談後，發現流浪漢丹尼爾（Daniel）幾個月前撿到生病的小白貓後，除了開始向路人乞討貓咪用品，還動用所剩不多的錢替牠買必需品，盡力給牠最好的照顧。（圖擷取自臉書）

2019-11-16 00:02:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國動物救援組織「Safe Haven Pet Sanctuary Inc.」創辦人費爾德豪森（Elizabeth Feldhausen），10月底在芝加哥（Chicago）街頭，遇見一名帶著白貓的流浪漢，與他攀談後，發現流浪漢丹尼爾（Daniel）幾個月前撿到生病的小白貓後，除了開始向路人乞討貓咪用品，還動用所剩不多的錢替牠買必需品，盡力給牠最好的照顧。

據美國《Love Meow》 報導，費爾德豪森與流浪漢攀談後，發現他叫做丹尼爾、原本是名木匠，因失業才流落街頭，而白貓是他幾個月前收編的，他在小巷中發現病懨懨、獨自徘徊又弱小的牠，於是決定收養牠，並將牠取名為卡斯珀（Casper）。

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丹尼爾收編卡斯珀後，開始向路人乞討不要的貓咪用品，也用自己所剩不多的錢替牠買飼料等必需品；卡斯珀不僅獲得路人送的「小帳篷」、「貓砂盆」和玩具，被丹尼爾照顧3天後，就慢慢恢復體力，康復後，丹尼爾也帶牠到一家「非營利組織」接種疫苗以及結紮，竭盡所能的給予牠最好的照顧。

費爾德豪森指出，丹尼爾沒有因為貧困犧牲對卡斯珀的照顧，甚至省錢為牠買耳蟎藥，沒有讓牠感染寄生蟲；她也補充，丹尼爾和卡斯珀感情非常好，只要丹尼爾叫牠，牠就會一直待在她旁邊、不會離開，一人一貓感情非常好。

費爾德豪森聽完丹尼爾的經歷後，向他表示，歡迎他到自己的動物救援組織工作，希望能盡快接到他的電話，在冬天來臨前替他安排好工作及住處，並在離開芝加哥前給他200美元（約6100元新台幣）。

目前費爾德豪森尚未接到還沒有丹尼爾的來電；13日時，有網友前往丹尼爾曾待過的街角，但並未發現他們的身影，許多網友也紛紛加入尋找丹尼爾及卡斯珀的行列、為他們送上物資，讓他們能順利度過這個寒冬。

費爾德豪森與流浪漢攀談後，發現他叫做丹尼爾、原本是名木匠，因失業才流落街頭，而白貓是他幾個月前收編的，他在小巷中發現病懨懨、獨自徘徊又弱小的牠，於是決定收養牠，並將牠取名為卡斯珀（Casper）。（圖擷取自臉書）

費爾德豪森指出，丹尼爾沒有因為貧困犧牲對卡斯珀的照顧，甚至省錢為牠買耳蟎藥，沒有讓牠感染寄生蟲；她也補充，丹尼爾和卡斯珀感情非常好，只要丹尼爾叫牠，牠就會一直待在她旁邊、不會離開，一人一貓感情非常好。（圖擷取自臉書）

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