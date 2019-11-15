「皺臉皮卡丘」受困塑膠袋又萌又可憐 網友：快救救它！

美日合拍的真人動畫電影「名偵探皮卡丘」日前萌翻全球，電影中皮卡丘垂下耳朵、整張臉皺在一起的「哀傷大叔樣」更深受觀眾喜愛；近日，有名日本插畫家在推特上PO出被密封在塑膠袋的「皺臉皮卡丘」，不但讓它看起來更加痛苦、可憐，更像是一件作品！讓她完全捨不得拆開包裝。（圖擷取自推特）

2019-11-15 21:10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美日合拍的真人動畫電影「名偵探皮卡丘」日前萌翻全球，電影中皮卡丘垂下耳朵、整張臉皺在一起的「哀傷大叔樣」更深受觀眾喜愛；近日，有名日本插畫家PO出被密封在塑膠袋的「皺臉皮卡丘」，不但讓它看起來更加痛苦、可憐，更像是一件作品！讓她完全捨不得拆開包裝。

據日本

《NetLab》報導，插畫家「hikaribambi」11日在推特發文，發出老公從亞馬遜網站買的「皺臉皮卡丘」娃娃照片，從照片中能看到，本來看起來十分哀傷又苦悶的皮卡丘，被密封在塑膠袋裡的樣子，顯得更加「可憐」，而她很喜歡這種由包裝創造出的「神情」，認為這根本是件「作品」，完全捨不得拆開包裝。

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插畫家「hikaribambi」表示，為了避免破壞這件「作品」，和老公討論後，2人決定讓這隻「皺臉皮卡丘」維持現狀、再買一隻新的；沒想到，因為「皺臉皮卡丘」實在太受歡迎、供不應求，目前已經缺貨。

這張可憐又可愛的「皺臉皮卡丘」照片獲得日本網友熱議，至今已有超過27萬人按讚、將近7萬次轉發；日本網友也紛紛留言「表情實在太傳神了」、「好痛苦又好可愛」，更有其他網友笑稱「它要窒息了！快救救它」。

「皺臉皮卡丘」因激似「哀傷大叔」在日本擁有超高人氣，年初時曾在推特掀起一波熱潮，不僅被許多藝術家「二創」，甚至還有咖啡師將它融入立體拉花。

插畫家「hikaribambi」表示，為了避免破壞這件「作品」，和老公討論後，2人決定讓這隻「皺臉皮卡丘」維持現狀、再買一隻新的；沒想到，因為「皺臉皮卡丘」實在太受歡迎、供不應求，目前已經缺貨。（圖擷取自亞馬遜網站）

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