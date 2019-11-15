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比利時龍鳳胎貓熊寶寶 取名「寶弟」、「寶妹」

比利時布普日列特（Brugelette）天堂動物園（Pairi Daiza）昨天為龍鳳胎大貓熊寶寶舉行「百日慶典」時，公布牠們被命名為「寶弟」（Bao Di）、「寶妹」（Bao Mei），意即首隻於比利時出生的大貓熊「天寶」（Tian Bao）的弟弟和妹妹，而牠們最快在12月14日就能「公開亮相」！（路透）

比利時布普日列特（Brugelette）天堂動物園（Pairi Daiza）昨天為龍鳳胎大貓熊寶寶舉行「百日慶典」時，公布牠們被命名為「寶弟」（Bao Di）、「寶妹」（Bao Mei），意即首隻於比利時出生的大貓熊「天寶」（Tian Bao）的弟弟和妹妹，而牠們最快在12月14日就能「公開亮相」！（路透）

2019-11-15 20:59:45

〔即時新聞／綜合報導〕比利時布普日列特（Brugelette）天堂動物園（Pairi Daiza）昨（14）日慶祝龍鳳胎大貓熊寶寶「出生100天」時，公布牠們被命名為「寶弟」（Bao Di）、「寶妹」（Bao Mei），意即首隻於比利時出生的大貓熊「天寶」（Tian Bao）的弟弟和妹妹，最快將在12月14日就能「公開亮相」！

綜合外媒報導，這對龍鳳胎大貓熊寶寶出生於8月8日，園方昨天為牠們慶祝「出生100天」時，同時公開牠們的名字為「寶弟」和「寶妹」。

報導指出，天堂動物園園方在10月底在社群網站上發起「替2隻大貓熊寶寶命名」活動，經過7.3萬名網友踴躍投票後，最終以蘊含「天寶」的弟弟和妹妹意思的「寶弟」以及「寶妹」勝出。

2014年時，比利時花了1000萬歐元跟中國租借大貓熊夫妻「星徽」和「好好」，牠們抵達天堂動物園後，順利在2016年6月產下比利時第一隻大貓熊「天寶」，接著又在今年8月迎接「龍鳳胎」寶弟、寶妹的到來。

天堂動物園園方說，寶弟和寶妹的體重則分別為5.5公斤和5.6公斤，發育生長狀態良好，有望在12月14日後與正式與公眾見面。

天堂動物園也在新聞稿中指出，天堂動物園基金會正致力於大貓熊保育，並全力支持比利時大貓熊繁殖專家沃特斯（Jella Wauters）的研究。

報導指出，天堂動物園園方在10月底在社群網站上發起「替2隻大貓熊寶寶命名」活動，經過7.3萬名網友踴躍投票後，最終以蘊含「天寶」的弟弟和妹妹意思的「寶弟」以及「寶妹」勝出。寶弟。（歐新社）

報導指出，天堂動物園園方在10月底在社群網站上發起「替2隻大貓熊寶寶命名」活動，經過7.3萬名網友踴躍投票後，最終以蘊含「天寶」的弟弟和妹妹意思的「寶弟」以及「寶妹」勝出。寶弟。（歐新社）

2014年時，比利時花1000萬歐元跟中國租借大貓熊夫妻「星徽」和「好好」，牠們抵達天堂動物園後，順利在2016年6月產下比利時第一隻大貓熊「天寶」，接著又在今年8月迎接「龍鳳胎」寶弟、寶妹的到來。寶妹。（歐新社）

2014年時，比利時花1000萬歐元跟中國租借大貓熊夫妻「星徽」和「好好」，牠們抵達天堂動物園後，順利在2016年6月產下比利時第一隻大貓熊「天寶」，接著又在今年8月迎接「龍鳳胎」寶弟、寶妹的到來。寶妹。（歐新社）

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