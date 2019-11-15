亞洲協會談香港局勢 學者：中國製造混亂以控制香港

香港反送中抗爭凸顯出中共政權的真面目，學者白潔明認為，中國製造混亂是為了控制香港，政府只擔心生意被影響，將使香港3代人成為永久的抗中者；學者夏偉也表示，香港的動亂難以和平結束。圖為香港中文大學混戰後現場，香港中大已於13日宣布學期結束。（路透）

2019-11-15 13:26:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭凸顯出中共政權的真面目，澳大利亞漢學家、歷史學家白潔明（Geremie R. Barmé）週三（13日）在紐約亞洲協會舉行的一場討論中表示，日前香港中文大學發生的暴力衝突，是香港警方為達到北京企圖製造混亂，以直接控制香港的目的而產生的，政府只擔心生意被影響，將使3代人成為永久的抗中者；與此同時，亞洲協會美中關係中心主任夏偉，也對香港的前景表示悲觀，因為很難想像有一個「和平結束」的場景。

根據《美國之音》（VOA） 報導，澳洲漢學家、歷史學家白潔明在週三於紐約亞洲協會（Asia Society）舉行的一場有關「中國政治」的討論中指出，香港中文大學發生的暴力事件，是「香港警察」挑起的，不是學生；因為中共想製造「社會動亂」，把局勢推向邊緣，然後就可以宣布「緊急狀態」，讓政府有無限權力關閉互聯網、抓人、搜繳財產，甚至實施宵禁。

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白潔明表示，過去6個月港府和北京唯一擔憂的問題是，抗議會毀了旅遊業、房地產市場、股票市場，會讓香港「難以治理」。北京的無能和港府的愚蠢，導致了這場無法解決的暴動，即使未來數月暴動被鎮壓下去，也已經使幾乎「3代」的人成為永久的抗中者。

與此同時，另一位著名的中國問題學者，亞洲協會美中關係中心主任夏偉，也對香港的前景表示悲觀，因為香港的悲劇在於看不到一個容易的結局，一方面是抗議者已經有10年的街頭抗議經驗，他們不會輕易回家；另一方面是港府沒有能力處理，若某些事件反覆出現，或是讓北京感到丟臉，最終北京可能介入。

最後，夏偉認為美國在香港問題上可以施展的空間十分有限，唯有香港的「特殊貿易地位」這一張牌可以打，但一旦美國將這一地位收回，也會失去可以真正影響香港的能力，香港將會在中國的控制下，失去行動自由，與現在還有的一點點獨立性。

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