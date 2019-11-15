港警無法無天！ 恐嚇19歲女學生：信不信我強姦你？

全港罷工、罷市、罷課的「大三罷」活動後，港人又再發起「破曉行動」在各區以不同形式堵路。（歐新社資料照）

2019-11-15 12:29:19

〔即時新聞／綜合報導〕全港罷工、罷市、罷課的「大三罷」活動後，又再發起「破曉行動」在各區以不同形式堵路。一名19歲女學生日前在長沙灣堵路時，遭到警察搜查出有鐵鎚、折疊刀和易燃液體，被控一項管有攻擊性武器罪，她昨天在西九龍法院應訊。該女學生指控，被捕後遭警員掌摑及辱罵，甚至有警察在警車內恐嚇「信不信我在這強姦你？」

綜合媒體報導，被告的19歲韓德芳在香港專業進修學校（HKU SPACE）就讀理科副學士課程，她被控本月12日在長沙灣福榮街512號地下外的公眾場合，無合法權限持有1支30公分長的鐵槌、1把刀鋒長10公分的摺疊刀和1公升的易燃液體，被告背包裡還被搜出有報紙、打火機、扳手、防毒面罩等物品。

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韓德芳被捕後指控遭到警方不當對待，包括遭到警員掌摑及罵她「臭X」，甚至被帶上警車後遭一名警員恐嚇「信唔信我喺度強姦你？」（信不信我在這強姦你？）

韓德芳也解釋稱，她指導爬山的公司工作，涉案的鐵鎚是跋山、露營人士所用，她一直沿用該背包，所以內有一些跋山用品不足為奇，另外被告她有意攻讀護士學士學位，易燃液體屬醫療用酒精，解釋是用於急救，而報紙則是用作墊坐。

法院拒絕被告的擔保申請，案件押後至明年1月6日再訊，以待警方繼續調查，其間被告期間還押看管。

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