高牆擋不住良心！ 中國各大學學生冒險拍照聲援香港

數十所中國大學，以及在海外全球各地求學的學生，在海外品蔥網發起聲援香港的「網路連儂牆」。（擷取自品蔥網）

2019-11-14 21:45:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港多所大學校園遭警察闖入、發生暴力攻擊事件，引發全球譁然。儘管中國官媒將港大學生形容為無惡不作的「暴徒」，以不平衡的報導築成高牆阻擋中國人民獲取正確、平衡資訊的權利，不過仍有不少中國學生努力挖掘出真相，並做出聲援香港學生的「網路連儂牆」，並冒險拍下學生證、畢業證書封面證明中國人身分，告訴香港人，中國仍有支持香港的聲音。

香港多間大學遭港警猛烈攻擊，光中文大學就被拾獲超過2000枚彈殼，多所香港學校也陸續關閉。不過中媒不僅稱香港學生為暴徒，更大肆報導有「大量內地（中國）學生受困在港中文大學」、「有200人等待救援」、「暴徒扔鐵棍、磚頭攻擊內地（中國）學生」云云，試圖轉移焦點。

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對此，包括中國清華大學、北京大學、四川大學、浙江大學、武漢大學、政法大學、復旦大學等數十所中國大學，以及在海外全球各地求學的學生，在海外品蔥網發起聲援香港的「網路連儂牆」，附上個人學生證及畢業證書等證明文件，並且留下「香港加油」、「中大加油」、「光復香港，時代革命」等聲援字句。

網路連儂牆請見：品蔥網

數十所中國大學，以及在海外全球各地求學的學生，在海外品蔥網發起聲援香港的「網路連儂牆」。（擷取自品蔥網）

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