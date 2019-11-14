巧瞞失明38年！單親媽養4兒 全靠「記憶力」和「嗅覺」

英國42歲單親媽媽庫珀（Zena Cooper）近乎失明38年，靠著「記憶力」和「嗅覺」摸索出獨特的生活方法，巧妙的隱藏這個祕密，連她的家人與4個孩子都完全不知情！（圖擷取自臉書）

2019-11-14 22:14:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國42歲單親媽媽庫珀（Zena Cooper）出生時就罹患「馬凡氏症候群（Marfan Syndrome）」，眼內水晶體脫垂，近乎失明38年，但她多年來靠著「記憶力」和「嗅覺」摸索出獨特的生活方法，巧妙的隱藏這個祕密，直到4年前，連她的家人與4個孩子都完全不知情！

綜合外媒報導，庫珀在4歲時被診斷出罹患罕見遺傳疾病「馬凡氏症候群」，「馬凡氏症候群」可能影響病患的心臟、肺部、骨頭、關節與眼睛，患者除了身材高瘦，通常有深度近視、眼內水晶體脫垂等症狀，甚至因視網膜剝離導致雙眼失明，而最嚴重的併發症則為心臟升主動脈剝離、造成患者猝死。

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庫珀幾乎自出生以來就近乎失明，但她靠著「記憶力」和「嗅覺」摸索出的獨特生活方法，除了計算抵達各處所需的步數、記住哪裡有人行道以及何時需要轉彎，也能記得人們身上的氣味；庫柏說，她能認得外婆，是因為她聞起來像「香水跟香菸」，而當她的孩子生病時，她也能即時發現，因為他們的皮膚聞起來「苦苦的」。

據報導，庫柏曾在2000年接受手術、改善視力，但手術沒有成功，她只好辭去精神科護士的工作，重新接受職業培訓，儘管庫珀必須將電腦螢幕顯示放大到1200％才能讀書，一次也只能讀6個字母，她靠著非比尋常的「耐心」，分別在2012年、2014年於史雲斯大學（Swansea University）取得學、碩士學位後，開始在南威爾斯（South Wales）一間學校擔任輔導老師。

庫珀成為輔導員後，因4年前一次諮商時將學生認錯、連續摔倒，無法繼續隱瞞病情，才決定公開自己已近乎失明38年的秘密，最後獲得導盲犬蒙克（Munch）來協助她的生活起居，而這個祕密也讓她的親朋好友非常訝異，因為在此之前，他們都沒發現她有任何「異常」。

日前，庫珀也將自己的經歷寫成《當看不見時所見》（What You See When You Can't See）一書，認為喪失視力反而讓她獲得全新的「能力」，自己「能接觸到一般人不會使用的腦部區域，可以感覺人們的情緒和微笑。我從來沒有見過孩子們的臉龐，但卻能夠看透他們的心。」。

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