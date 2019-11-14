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港府將委任「特務警察」 警稱大學校園暴力似「癌細胞」

香港中文大學12日爆發警民衝突，示威者設置燃燒路障堵塞交通。（法新社）

香港中文大學12日爆發警民衝突，示威者設置燃燒路障堵塞交通。（法新社）

2019-11-14 20:21:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾11日號召「大三罷」，12日港警強攻香港中文大學校園，再次爆發大規模警民衝突。政府發言人今（14日）宣布，將委任不多於100名熟悉防暴裝備的懲教人員為「特務警察」，分擔警務工作。

港府將委任近百名「特務警察」

發言人稱，由於過去多月的動亂持續，規模龐大及在多區同時發生，加上暴力程度嚴重，警方前線人員人手需要加大支援，經考慮後，「當局認為根據《公安條例》第40條的委任機制，安排其他紀律部隊的合適人員分擔或參與部分警務工作，可增加警方的人手和力量。」

發言人指出，特務警察的職責包括防暴、處理突發事件等方面的工作，主要會負責守衛警務處長所指定的政府處所。視警務處的人手需要及社會活動發展，不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察。

港警：大學校園暴力似癌細胞 若有必要將介入執法

針對港警闖入中大校園一事，14日警方召開記者會，警察公共關係科總警司謝振中稱：「大學校園暴力好似『癌細胞』，下一步會蔓延去哪裡，你我都不知道。」又指大學變成兵工廠，風氣蔓延至其他大學，「向恐怖主義又走近一步。」

謝振中說，警方12日暫時撤出中大二號橋，是因現場「大批暴徒」情緒非常高漲，希望給予雙方喘息的機會，「我必須強調，如果這種情況持續，令學校成為犯罪的溫床，警方是不可能袖手旁觀，在有需要時，警方仍然有機會介入處理。」

警方向香港中文大學的示威者發射催淚彈。（法新社）

警方向香港中文大學的示威者發射催淚彈。（法新社）

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