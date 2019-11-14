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14歲兒子交男友 遭恐同父狠心槍斃

美國一名14歲少年被父親發現交了男友後，恐同的父親竟狠心向兒子開槍，少年送醫搶救後仍不治。（美聯社）

美國一名14歲少年被父親發現交了男友後，恐同的父親竟狠心向兒子開槍，少年送醫搶救後仍不治。（美聯社）

2019-11-14 21:43:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名14歲少年被父親發現交了男友後，恐同的父親竟狠心向兒子開槍，少年送醫搶救後仍不治。這名父親已被指控謀殺、虐童等罪名。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在美國內華達州亨德森（Henderson），警方表示，現年53歲的溫德爾·梅爾頓（Wendell Melton）2017年發現14瑞兒子喬凡尼（Giovanni Melton）的性向後，兩人在公寓發生激烈爭執，之後溫德爾竟向兒子開槍。

警方獲報公寓發生家暴事件，趕到現場發現喬凡尼獨自一人在公寓裡，且情況相當危急，雖然緊急被送到聖羅斯多米尼加醫院（St Rose Dominican Hospital）搶救，仍回天乏術。

溫德爾被捕後向警方聲稱，他是不小心對著兒子開槍，並非有意。但喬凡尼的母親維若妮卡（Veronica Melton）說，溫德爾曾發表輕蔑同志的言論，「我知道他恐同」。

喬凡尼過去曾被安置到寄養家庭，他的前寄養媽媽瓊斯（Sonia Jones）說，喬凡尼身心長期受到虐待，溫德爾對兒子是同志非常厭惡，過去就曾拿著槍指著喬凡尼。瓊斯說，「我敢肯定，在他心中，他寧願兒子死了，也不願有一個同志兒子」。

溫德爾已被指控謀殺、虐童等罪名，日前出庭受審，預計明年2月再次出庭。

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