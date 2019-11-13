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被拘6年！日議員渉走私毒品 在中國被判無期徒刑

前愛知縣稻澤市議員櫻木琢磨（76歲），涉嫌把超過3公斤的冰毒裝運在行李箱中從中國運往日本。在中國被依運輸毒品罪判處無期徒刑，在此之前他已經被拘留了6年。（美聯社資料照）

前愛知縣稻澤市議員櫻木琢磨（76歲），涉嫌把超過3公斤的冰毒裝運在行李箱中從中國運往日本。在中國被依運輸毒品罪判處無期徒刑，在此之前他已經被拘留了6年。（美聯社資料照）

2019-11-14 00:16:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本前市議員涉嫌從中國走私超過3公斤的冰毒，8日於中國廣州開庭被判無期徒刑，然而先前開庭一再因「案情複雜」延後，導致被拘留長達6年。

綜合外媒報導，前愛知縣稻澤市議員櫻木琢磨（76歲），涉嫌把超過3公斤的冰毒裝運在行李箱中從中國運往日本。在中國被依運輸毒品罪起訴後，於本月8日開庭受審。中國廣東省廣州市中級人民法院判處櫻木無期徒刑。據櫻木的律師指出，法院認定被告櫻木知情行李箱中裝了毒品並企圖走私，因此應以走私毒品罪起訴，不過對於被指控運輸毒品罪，櫻木「不服從此次判決」。此案預計將於10日內上訴。

櫻木在擔任市議員的2013年10月間，從廣州轉機經上海回國之際，於廣州的機場接受手提行李檢查時被查獲約3.3公斤的冰毒。相關人士稱該行李箱當時是由1名非裔男子委託寄放，該男子當時聲稱「要送商品樣品給在東京做設計師的妻子」，請櫻木收下裝有厚底鞋的行李箱，而箱中的鞋底部被挖空並塞入毒品。

檢方於2014年7月起訴櫻木，櫻木冤喊「不知道被藏了毒品」但檢方仍於同年8月求處「有期徒刑15年以上或無期徒刑或死刑」。然而，法院以「事件相當複雜」為由，不停延後開庭，導致櫻木被拘留長達6年。

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