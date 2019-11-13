「射擊頭部」港警硬拗「是指打上半身」 網友拿蛋頭先生嘲諷

香港警司今日稱，指揮官並非下令瞄準某人頭部，「打頭」是指「打上半身」。圖為港警持槍示意圖。（路透）

2019-11-13 22:49:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」大三罷行動持續進行，昨（12）日在九龍塘香港城市大學，有警察指揮官命令槍手「打頭」（射擊頭部），港警司今（13）稱，指揮官非指瞄準某人頭部，「打頭」是指「打上半身」。

據《立場新聞》報導，香港大三罷行動，昨（12）日市民在多區發起快閃堵路，九龍塘城市大學周遭傳出有港警指揮官下令稱：「他露個頭出來，打頭啊！」，持槍員警隨即向天橋示威者發射橡膠彈。

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昨（12）日港警行動部警司方志堅稱「沒有看過相關影片」，但強調警員長時間的「肌肉記憶」不會向頭部開槍。

今（13）日港警行動部高級警司汪威遜再提此事，稱已向指揮官了解事件原委。汪威遜表示，當時警員距離天橋40公尺，是用「涵蓋式非致命武力」朝天橋開槍。

當時有員警回報天橋上示威者只露出上半身，指揮官回應「打頭上面」，汪威遜表示：「當時指揮官的意思，應該是打上半身，但簡約成『打頭上面』。」

部分香港網友對此說法非常無法諒解，加上日前港警實彈擊中學生心口，曾稱「在肩膀附近」，令網友批評「警謊不斷」，並再次以電影《玩具總動員》中的「蛋頭先生」嘲諷港警邏輯。

港警行動部高級警司汪威遜表示，「當時指揮官的意思，應該是打上半身」。（圖取自臉書 香港警察）

網友以電影《玩具總動員》中的「蛋頭先生」嘲諷港警「打頭是指打上半身」的邏輯。（圖取自臉書）

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