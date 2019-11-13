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每人求償520萬 韓國慰安婦對日本政府索賠案首度開庭

南韓首爾的慰安婦少女像。（法新社）

南韓首爾的慰安婦少女像。（法新社）

2019-11-13 23:07:05

〔即時新聞／綜合報導〕韓國慰安婦受害者及20名受害者遺屬，向日本政府提起的索賠案，第一次庭審13日在首爾中央地方法院進行。受害者要求日本政府向每人賠償2億韓元（約520萬新台幣）。但日方是否出庭與該判決是否對日方有效，相關爭議都尚未明朗。

《韓聯社》今（13）日報導，訴訟於2016年12月提起，但是至今法院未能開庭審理此案，原因是韓方向日本政府寄送起訴書後，日本政府根據海牙公約將其退回。為此，南韓法院走公告送達程序，即表示訴狀從今年5月9日0時起被視為已送達，由此庭審得以啟動。不過即便如此，法院也預計日本政府不會派人出庭。

對於此案，受害者李容洙親自出庭，哭訴被日軍強行擄走充當慰安婦，被迫離開父母，被電刑拷問的痛苦過往。她說，慰安婦沒有罪，真正有罪的是日本。她更說，年逾90歲的她30年來窮盡所有地到日本駐南韓使館前抗議申冤，若日方自認無罪就該出庭受審，無論如何她都要求日本政府的正式道歉，但日方無人到場，這讓受害者備受折磨。對此，旁聽席上不少人也跟著落淚。

司法界預測，國家主權豁免權原則將成本次開庭爭議點。該原則是指國家的行為和財產不受他國立法、司法和行政的管轄，因此判決結果對日本政府是否有實質效力仍是未知。但慰安婦受害者則主張，日本政府是在南韓領土實施非法行為，罪行極其惡劣，因此不適用。

另外，2013年8月，另有12名慰安婦受害者針對日本政府提起索賠，要求日本政府向每人賠償1億韓元，但該案至今仍是擱置狀態尚未開庭。原告李玉善痛批，日本在等待受害者們離世以逃避歷史責任。

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