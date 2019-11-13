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暱稱「終極遠境」扯上納粹 最遙遠天體有正式名稱了！

圖為NASA今年初公布的小行星2014 MU69模擬圖。（歐新社）

圖為NASA今年初公布的小行星2014 MU69模擬圖。（歐新社）

2019-11-13 22:07:01

〔即時新聞／綜合報導〕人類迄今所探測到的最遠天體、小行星「2014 MU69」，在暱稱牽扯上納粹德國引發爭議後，終於有了正式名稱，美國國家航空暨太空總署（NASA）正式命名為「Arrokoth」，寓意是「天空」。

綜合外媒報導，距離地球約65億公里、位在太陽系邊緣古柏帶（Kuiper belt）的小天體「2014 MU69」，先前一直被暱稱為「終極遠境」（Ultima Thule），意指古典世界和中世紀歐洲文學中一個神話北方淨土，超越任何已知世界的邊界。

但去年媒體指出，「終極遠境」與納粹德國有關，被德國神秘學家作為「雅利安人」（Aryan）起源地的名稱，這些「圖勒協會」（Thule Society）成員後來成立政黨，之後演變成眾人所知的納粹黨。

NASA週二（12日）宣布，「2014 MU69」正式名稱為「Arrokoth」，源自美國原住民波瓦坦人（Powhatan）的語言，意指「天空」。

美國西南研究院（SwRI）首席科學家斯恩特（Alan Stern）說，新名稱「反映了仰望天空的的靈感」，代表人類想探索已知之外的恆星和世界。

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