暱稱「終極遠境」扯上納粹 最遙遠天體有正式名稱了！

〔即時新聞/綜合報導〕人類迄今所探測到的最遠天體、小行星「2014 MU69」,在暱稱牽扯上納粹德國引發爭議後,終於有了正式名稱,美國國家航空暨太空總署(NASA)正式命名為「Arrokoth」,寓意是「天空」。

綜合外媒報導,距離地球約65億公里、位在太陽系邊緣古柏帶(Kuiper belt)的小天體「2014 MU69」,先前一直被暱稱為「終極遠境」(Ultima Thule),意指古典世界和中世紀歐洲文學中一個神話北方淨土,超越任何已知世界的邊界。

但去年媒體指出,「終極遠境」與納粹德國有關,被德國神秘學家作為「雅利安人」(Aryan)起源地的名稱,這些「圖勒協會」(Thule Society)成員後來成立政黨,之後演變成眾人所知的納粹黨。

NASA週二(12日)宣布,「2014 MU69」正式名稱為「Arrokoth」,源自美國原住民波瓦坦人(Powhatan)的語言,意指「天空」。

美國西南研究院(SwRI)首席科學家斯恩特(Alan Stern)說,新名稱「反映了仰望天空的的靈感」,代表人類想探索已知之外的恆星和世界。

'Arrokoth': a Native American term meaning “sky” in the Powhatan/Algonquian language. With consent from Powhatan Tribal elders and representatives, it's now the official name for the Kuiper Belt object visited by @NASANewHorizons. About today's ceremony: https://t.co/1jp3Y2CvNX pic.twitter.com/ni7TGq8zYE