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香港中文大學升中華民國國旗 港網友：國民黨別再舔共！

中文大學運動場升起了中華民國國旗。（擷取自連登討論區）

中文大學運動場升起了中華民國國旗。（擷取自連登討論區）

2019-11-13 17:11:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學昨夜遭港警圍攻，校園淪為戰場，現場拾獲超過2000枚彈殼。今日中文大學運動場升起中華民國國旗，不少香港網友表示是要升給台灣人看，代表他們「反對中共的獨裁統治」；香港知名粉專更表示，「國民黨！反攻大陸，中大幫你做了！別再舔共了吧！」

香港近500名鎮暴警察，昨晚攻入中文大學意圖強行抓人，4小時內狂射大量催淚彈、橡膠子彈等，造成50多人輕重傷，校園淪為戰場；中大校長段崇智出面協調，也遭催淚彈波及。更有媒體報導，事後在校園內發現2356枚彈殼，讓此事震驚全球。

今日中文大學運動場升起了中華民國國旗，有香港粉專沉痛表示，台灣人現在還有「槍」，但是只要投錯一票，「你就要用肉身去反抗了」。粉專也諷刺表示「國民黨！反攻大陸，中大幫你做了！別再舔共了吧！看看中大，這幫學生繼承的才是對得住錢穆、唐君毅、牟宗三創校先賢的意志！」

粉專表示，升旗不代表港人支持中華民國，也不代表反對國民黨的非舔共人士，「只有你們才能決定你們是什麼國家」；粉專也指出，這個行為僅能代表反共，反對中華民國的獨裁統治，僅此而已。

對此，不少香港網友也留言表示「希望台灣人可以好好看一看 不要忽視了明年的大選」、「看清楚了，我們只示範一次」、「真係希望台灣可以出出手，今日香港，明日台灣，命運共同體！」

中文大學運動場升起了中華民國國旗。（擷取自連登討論區）

中文大學運動場升起了中華民國國旗。（擷取自連登討論區）

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