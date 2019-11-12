膽囊取近千顆「黑珍珠」結石！外型引議：珍奶喝太多？

泰國醫生阿拉克日前在臉書上分享一男病患在膽囊中取出近千顆「黑珍珠」結石的相片，讓網友瘋傳，甚至有人戲謔問是否是因「珍奶喝太多」所致。珍珠奶茶示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2019-11-12 13:58:26

〔即時新聞／綜合報導〕身體健康要顧！近日泰國有醫師在臉書上分享一件離奇的病例，一名60歲的男子多年前因腹痛就醫，近日手術後竟從他的膽囊裡發現近1000顆的結石，且結石的形狀宛似珍珠奶茶中的「黑珍珠」，這名泰國醫師將圖片分享至臉書後也引起網友大批分享討論。

泰國醫師阿拉克（Arak Wongworachat）10日在臉書PO出一組照片，圖中一個遭切開的膽囊裡，竟有一粒一粒小圓球，看起來就像裝滿「黑珍珠」，更甚至讓其他網友以為，該名病患是因喝太多「珍奶」，才會長出這樣的膽結石。

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阿拉克指出，這名60歲的男性病患日前出現發燒、肚子痛且有食欲不振及頭痛等症狀，經檢查後發現，男子的膽囊嚴重發炎，恐有破裂致死的危險，因此緊急替他動手術，並取出將近1000顆外觀類似珍珠的結石。

阿拉克澄清，病患體內的結石是因為病況拖了長達5年所致，與對方是否愛喝珍珠奶茶無關，之所以在臉書分享圖片，是希望能夠提醒民眾，身體若有不適就應該立即就醫，以免耽擱黃金救援時間。幸好病患術受恢復情況良好，休養後便可以出院。

不過在阿拉克分享此組相片之後，網友也相繼分享、轉傳相關圖文，目前分享次數已高達2萬3千次，且也有8000多名網友按讚

阿拉克澄清，僅想以此篇貼文提醒民眾，要多加注意身體健康，一有不對勁就應立即就醫。（圖翻攝自Arak Wongworachat臉書，經變色處理）

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