為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

膽囊取近千顆「黑珍珠」結石！外型引議：珍奶喝太多？

泰國醫生阿拉克日前在臉書上分享一男病患在膽囊中取出近千顆「黑珍珠」結石的相片，讓網友瘋傳，甚至有人戲謔問是否是因「珍奶喝太多」所致。珍珠奶茶示意圖，與本新聞無關。（資料照）

泰國醫生阿拉克日前在臉書上分享一男病患在膽囊中取出近千顆「黑珍珠」結石的相片，讓網友瘋傳，甚至有人戲謔問是否是因「珍奶喝太多」所致。珍珠奶茶示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2019-11-12 13:58:26

〔即時新聞／綜合報導〕身體健康要顧！近日泰國有醫師在臉書上分享一件離奇的病例，一名60歲的男子多年前因腹痛就醫，近日手術後竟從他的膽囊裡發現近1000顆的結石，且結石的形狀宛似珍珠奶茶中的「黑珍珠」，這名泰國醫師將圖片分享至臉書後也引起網友大批分享討論。

泰國醫師阿拉克（Arak Wongworachat）10日在臉書PO出一組照片，圖中一個遭切開的膽囊裡，竟有一粒一粒小圓球，看起來就像裝滿「黑珍珠」，更甚至讓其他網友以為，該名病患是因喝太多「珍奶」，才會長出這樣的膽結石。

阿拉克指出，這名60歲的男性病患日前出現發燒、肚子痛且有食欲不振及頭痛等症狀，經檢查後發現，男子的膽囊嚴重發炎，恐有破裂致死的危險，因此緊急替他動手術，並取出將近1000顆外觀類似珍珠的結石。

阿拉克澄清，病患體內的結石是因為病況拖了長達5年所致，與對方是否愛喝珍珠奶茶無關，之所以在臉書分享圖片，是希望能夠提醒民眾，身體若有不適就應該立即就醫，以免耽擱黃金救援時間。幸好病患術受恢復情況良好，休養後便可以出院。

不過在阿拉克分享此組相片之後，網友也相繼分享、轉傳相關圖文，目前分享次數已高達2萬3千次，且也有8000多名網友按讚

阿拉克澄清，僅想以此篇貼文提醒民眾，要多加注意身體健康，一有不對勁就應立即就醫。（圖翻攝自Arak Wongworachat臉書，經變色處理）

阿拉克澄清，僅想以此篇貼文提醒民眾，要多加注意身體健康，一有不對勁就應立即就醫。（圖翻攝自Arak Wongworachat臉書，經變色處理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
照護線上》膽囊炎發作，一定要開刀嗎？（懶人包）
2019-11-12 10:49

照護線上》膽囊炎發作，一定要開刀嗎？（懶人包）
照護線上》愛作怪的石頭 – 膽結石（懶人包）
2019-09-18 12:07

照護線上》愛作怪的石頭 – 膽結石（懶人包）
推動永續+接軌國際 台新銀簽署赤道原則

推動永續+接軌國際 台新銀簽署赤道原則
婦人腹痛就醫 竟清出1898顆膽結石！震驚醫師
2019-08-22 21:37

婦人腹痛就醫 竟清出1898顆膽結石！震驚醫師
長期不吃早餐不喝水 大媽腹痛驚見7700粒膽結石
2019-06-13 12:05

長期不吃早餐不喝水 大媽腹痛驚見7700粒膽結石
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
年節飲食不節制 這種病症發生率為「平常2到3倍」！
2019-01-16 09:33

年節飲食不節制 這種病症發生率為「平常2到3倍」！
習慣長年吃素 卻因此長出55顆膽結石
2018-09-02 23:56

習慣長年吃素 卻因此長出55顆膽結石

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播